Intervenția a fost realizată de jandarmii montani din cadrul posturilor Piatra-Fântânele și Colibița, care se aflau în zonă într-o acțiune pe linie piscicolă. Aceștia au observat incendiul de vegetație și au intervenit pentru limitarea extinderii focului și pentru stingerea acestuia. În același timp, au solicitat și sprijinul pompierilor.

Potrivit informațiilor transmise de jandarmi, proprietarul terenului a aprins focul pentru arderea unor crengi și resturi vegetale la o distanță mai mică de 30 de metri de liziera pădurii. Din cauza rafalelor de vânt, flăcările s-au extins rapid către fondul forestier, existând riscul ca incendiul să se propage în zona împădurită, potrivit informațiilor publicate de Ziar de Bistrița.

Pentru această faptă, persoana responsabilă a fost sancționată contravențional de jandarmii montani cu o amendă în valoare de 5.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată în baza prevederilor Legea 171/2010, articolul 9, litera b.

Autoritățile au precizat că persoana implicată va fi sancționată pentru aprinderea focului la o distanță mai mică de 50 de metri de liziera pădurii, faptă interzisă de legislația în vigoare. Intervenția rapidă a jandarmilor montani a contribuit la limitarea incendiului și la prevenirea extinderii acestuia către suprafețe forestiere mai mari.

În România, legislația privind prevenirea incendiilor de vegetație interzice aprinderea focului la o distanță mai mică de 50 de metri de liziera pădurii. Această prevedere este stabilită pentru a proteja fondul forestier și mediul înconjurător, prevenind propagarea rapidă a flăcărilor către suprafețe împădurite. Încălcarea acestei reguli constituie o contravenție, sancționată cu amenzi stabilite prin Legea 171/2010, care reglementează activitățile interzise și măsurile de siguranță în zona forestieră.

Regula privind distanța de 50 de metri față de liziera pădurii se aplică atât pentru arderea resturilor vegetale provenite din gospodării sau terenuri agricole, cât și pentru focurile recreative sau activitățile pirotehnice neautorizate în apropierea pădurilor. Autoritățile responsabile, inclusiv jandarmeria montană și pompierii, au atribuția de a controla respectarea acestei distanțe și de a sancționa persoanele care pun în pericol siguranța pădurilor și a locuitorilor din proximitate. Această măsură contribuie semnificativ la reducerea riscului de incendii de mari proporții și la protejarea vieții oamenilor și a faunei.