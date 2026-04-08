Grătarul în spațiul propriu, la curte, este permis, însă trebuie respectate normele din Legea nr. 307/2006 privind prevenirea incendiilor. Focul deschis trebuie amplasat la distanță sigură față de locuință, garduri sau materiale inflamabile și nu trebuie aprins în condiții de vânt puternic sau în apropierea vegetației uscate.

De asemenea, focul trebuie supravegheat permanent și stins complet după utilizare, pentru a evita orice risc de propagare.

În același timp, chiar dacă grătarul este în curtea proprie, fumul sau mirosul pot deveni o problemă dacă afectează vecinii, situație care poate duce la reclamații în baza Legea nr. 61/1991.

Pentru grătarele fixe, construite din cărămidă sau beton, trebuie respectată o distanță de minimum 60 cm față de limita de proprietate, conform Codului civil. În practică, pentru a evita problemele cu vecinii, este recomandată o distanță de cel puțin 3 metri, iar în unele cazuri chiar 4-5 metri.

Grătarele pe cărbune sau lemne necesită cele mai mari distanțe, de minimum 3-4 metri față de orice structură inflamabilă, deoarece produc scântei și căldură intensă.

În cazul locuințelor cu elemente din lemn sau materiale sensibile, distanța trebuie mărită pentru a reduce riscul de incendiu.

Grătarele pe gaz sunt considerate mai sigure, însă trebuie amplasate la cel puțin 2-3 metri de construcții, în special din cauza riscurilor asociate buteliilor.

Grătarele electrice sunt cele mai ușor de utilizat în spații restrânse, putând fi amplasate la 1-2 metri de construcții, cu condiția să existe ventilație adecvată.

Un aspect esențial este legat de tipul de materiale folosite. Grătarul trebuie utilizat doar pentru prepararea alimentelor, cu combustibili adecvați, precum cărbuni sau lemn uscat.

Arderea frunzelor, crengilor sau a altor deșeuri este interzisă și sancționată conform OUG nr. 92/2021.

Autoritățile consideră aceste practici drept poluante și periculoase, chiar dacă au loc în spațiul privat.

Nerespectarea normelor de prevenire a incendiilor poate duce la amenzi între 1.000 și 2.500 de lei, iar în cazuri mai grave, când focul scapă de sub control, sancțiunile pot ajunge la 5.000 de lei sau chiar mai mult.

Pentru arderea deșeurilor, amenzile sunt mult mai mari, între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoane fizice.

În plus, dacă fumul, mirosul sau zgomotul afectează vecinii, pot fi aplicate sancțiuni între 200 și 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii publice.

Respectarea acestor reguli este esențială pentru a evita sancțiunile și pentru a utiliza grătarul în condiții sigure.