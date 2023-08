Crima de la Mangalia, explicată de un specialist

Crima din Mangalia a surprins toată România și a ridicat foarte multe întrebări cu privire la comportamentul Loredanei, tânăra în vârstă de 18 ani care și-a ucis prietena.

Mulți specialiști au venit cu informații în acest sens, printre care și psihologul și colonelul de poliție (r) Liviu Chesnoiu. Expertul a analizat întreaga situație atât din punct de vedere psihologic, cât și comportamental și a venit cu o nou analiză.

Specialistul spune că Alina și Loredana erau două persoane complet diferite.

”Vedeti dumnevoastra, nu exista moarte fara banuiala si bătaie fara scandal. In cazul acesta totul este foarte prozaic, nu e atat de sofisticat. Ce s-a intamplat? Eu am analizat, am citit tot ce aparut in spatiul public despre acest caz.

Vreau sa va spun asa: Vedeti dumneavoastră, Alina si Loredana erau doua firi total diferite, diametral opuse. Daca Alina era o fata foarte cuminte la locul ei, cu un prieten, un yes-man, pentru ca a avut un tata violent si a facut din ea o victima, cealalta era mai nazdravana, mai extrovertita, mai, nu vreau sa o jignesc, mai altfel, din toate punctele de vedere.

Si vedeti dumneavoastră, aceste contrarii se atrag, dar pana intr-un punct cand se depaseste o masura si transforma in conflict. Daca s-a ajuns la asemenea nenorocire, asemenea grozavie, s-a ajuns pentru ca oamenii acestia care consuma alcool poate o si fuma iarba sau cine stie.

Dar vreau sa va spun ca in cariera mea am avut cazuri in care un criminal, de la o jignire, putea sa faca moarte de om. Eu cred ca s-a ajuns la jigniri si cand a auzit Loredana cum a etichetat-o, a catalogat-o Alina pe Loredana, cred ca aici i s-a pus pata si a actionat violent”, spune expertul.

Moartea nu este premeditată

Expertul mai spune că moartea nu este una premeditată, deoarece, dacă ar fi fost, Loredana nu ar fi putut fi prinsă. Liviu Chesnoiu spune că aceasta a făcut mai multe greșeli.

”Nu este o moarte premeditata, cum am tot auzit, judecatorul o sa fie in intelepciunea lui echidistant si o sa vada dosarul, o sa hotarasca. Nu este o ceva premeditat, pentru ca, vedeti dumneavoastră, e un amator, criminalul nostru in situatia aceasta.

Daca ar fi fost premeditat am fi ajuns greu la ea, ar fi sters urmele. A facut totul ca un amator, ca un diletant si de asta am si reusit sa o prindem si datorita acelor camere de vederi care exista la tot pasul.

O zona asa mai ferita. Ce-a facut Loredana, a intrat in panica si abandonat acolo. Eu cand am vazut imaginea aceasta cu ea ghemuita in picioare goale, nu vreau sa oripilez opinia publica. Mi-am dat seama ca pana sa se instituie rigiditatea cadaverica, poti s-o bagi intr-un geamantan, dupa aceea nu mai poti. Medicii legisti vor spune cand s-a comis cu adevarat crima, cat timp a trecut pana a fost abandonat acolo.

Insa de unde pana unde mobilul acela pueril spus de Loredana? Pai ce sa faca? Intervine instinctul de conservare si vine cu tot felul de bazaconii de astea. Ea trebuie sa ne spuna exact de ce a ajuns la crima.

Pentru ca dupa umila mea parere, a fost jignita. Poate i s-a spus exact cum este ea. Da, a luat-o ca pe o jignire groaznica, și furia aceasta oarba si violenta asta numai asa se justifica.

Am avut cazuri in care, v-am zis, de la o juratura, de la o jignire din asta s-a ajuns la moarte de om. Asta cred ca s-a intamplat”, spune psihologul.

Nu există niciun complice

Nu în ultimul rând, acesta a mai explicat că nu există niciun complice. Psihologul insistă că Loredana trebuie să spună exact de ce a omorât-0 pe prietena sa.

”Nu există nici un complice acolo. Acolo e o treabă foarte clară, procurorul criminalist are un dosar beton. Cei mai buni criminalisti au fost acolo, colegii mei am facut o treaba bună. Trebuie sa-i lasam in pace, sa lucreze în liniste. Va fi inaintat cat mai repede dosarul in instanta si se va linisti toata opinia publica.

Mobilul nu sta in picioare. Trebuie sa ne spuna exact ce a impins-o sa faca asa ceva si daca ea va spune cu adevarat ce s-a intamplat. Da, a fost jignita, a fost nervoasa, poate era bauta, poate era nu stiu ce si de asta s-a intamplat ce s-a intamplat.

În conditii normale intre ele doua nu se ajungea la așa ceva. Exista scandal, se certau ca fetele intre ele, dar la varsta aceasta de 18 ani, adolescentii nostri sunt foarte, foarte violenti, cand se ceata. N-ati vazut conflictele astea intre adolescenti devin atat de de rai, de violenti, n-au mila, n-au empatie, n-au nimic. Și cand se trezesc isi dau seama ce au facut si normal ca regreta si n-ar face asa ceva a 2-a oara, dar nimeni nu le spune cum sa evite un conflict, cum sa aplaneze un conflict, nimeni nu-i invata. Ei se cred la varsta asta atoate știutori asta este problema”, a precizat expertul la Realitatea Plus.