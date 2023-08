Taximetristul implicat involuntar în cazul crimei din Mangalia a oferit primele detalii despre momentele terifiante pe care le-a trăit. Acesta se află într-o stare de șoc și a dezvăluit că intenționează să renunțe la meseria de taximetrist din cauza traumei pe care a suferit-o.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul, credeți-mă și pe mine că sunt … știți cum sunt? Am dat declarații la Poliție, eu zic că e de ajuns, credeți-mă și pe mine.

La ce s-a întâmplat cu mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Credeți-mă. Vreau să renunț la taxi, vreau să renunț la tot, nu mai vreau absolut nimic”, a declarat taximetristul la România TV.

A dat chiar el jos trolerul

El ar fi întrebat-o pe Loredana despre conținutul trolerului pe care îl transporta, iar fata i-ar fi răspuns că are doar haine și rechizite școlare. Taximetristul nu și-a imaginat în acel moment care este, de fapt, situația reală.

Criminala i-ar fi cerut taximetristului să o ducă până în Vaslui, însă acesta a refuzat și i-a sugerat să meargă cu trenul, însă ulterior tânăra a cerut să fie lăsată în parc.

„Era grea și eu chiar am întrebat-o când am vrut să o ajut, zic bă ce ai în valiza asta? Și mi-a zis că are niște haine și niște rechizite de școală, nici nu mi-am închipuit chestia asta. O fată de 17-18 ani cât are, să facă chestia asta?

Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară de la bancomat și i-am zis că bancomatul nu mai funcționează și i-am zis că o duc la sens lângă Peco că acolo funcționează și zice ok. Am dus-o acolo și mi-a zis dacă pot să o duc la Vaslui. Și i-am zis, nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit, sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă și mă duc acasă. Te las acasă și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin.

Cursa până la Vaslui te costă 15-16 milioane și ea mi-a zis: Nu lasă-mă în parc. Acolo, ea trăgea de troler și i-am zis: Mai încet că îmi faci în mașină, câte cărți ai luat că îmi distrugi mașina? Și zic stai așa, da am ținut dintr-o parte și l-am dat jos”, a mai spus taximetristul.

La poliție a aflat abia totul

Taximetristul a fost surprins când Loredana i-a dat 200 de lei pentru cursa care a costat doar 25 de lei, totuși nu a bănuit nicio clipă motivul din spatele acestei generozități. Ajuns la poliție, taximetristul a mărturisit că nu a avut niciun indiciu cu privire la conținutul real al trolerului.

De asemenea, el a subliniat că și-a îndeplinit datoria de șofer de taxi, neavând nicio implicare sau cunoștință despre evenimentele care se petreceau, de fapt, chiar sub ochii lui.

„Eu când am fost chemat la poliție am crezut că îmi ia licența de taxi pentru că noi mergem la vamă și pe noi nu ne lasă la vamă să luăm clienți. A luat poliția mașina, s-a uitat în ea, nimic. Și îmi zice polițistul, că mă știe poliția ce băiat sunt: Bă, tu știai ce aveai în geamantan? Zic, nu știu frate, ce aveam? Păi cărai un mort!

Ce aveți măi? Cum să car un mort? Da mă, zic, cum mă fata aia să facă chestia asta? Am familie acasă, am trei copii. Eu am fost astăzi la un preot, am fost să mă citească, nu sunt bine deloc.

Mi-e frică pentru că am familie, pot să iau pe altcineva care poate să îmi bage cuțitul și să mă omoare. Avea un hanorac cu glugă în cap. Eu ca taximetrist nu aveam ce să fac, eu nu știam ce e acolo, eu mi-am făcut datoria, nu știam ce e în trolerul ăla. Daca știam, credeți ca eu o luam pe aia de acolo?”, a conchis taximetristul.