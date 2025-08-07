Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că, anul viitor, va fi gata o platformă online prin care ne vom putea programa la medic în toate spitalele de stat. El a explicat că unele spitale au deja soluţii digitale făcute cu bani proprii sau europeni.

Noua platformă a asigurărilor de sănătate, numită PIAS, va avea o primă versiune gata în decembrie 2025, iar varianta finală va fi funcţională în august 2026. Astfel, o parte din spitale deja permit programări online, iar în scurt timp sistemul va fi disponibil pentru toate.

„În cele care se întâmplă deja, există soluții digitale care au fost realizate și implementate de către unitatea sanitară, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene, pe de o parte, iar noua platformă a asigurărilor de sănătate, noul PIAS, prima interfață va fi disponibilă în decembrie anul acesta, urmând ca varianta finală, ca forma finală a sistemului, să fie funcțional în august anul viitor. Deci o parte din spitale deja aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică, PIAS, prima interfață, prima variantă, va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică și implementată spre o formă finală în luna august a anului viitor”, a explicat ministrul Sănătății, joi, în cadrul emisiunii TV „Talk B1” de la B1 TV.

Rogobete a spus că în una-două săptămâni va veni cu peste 70 de măsuri pentru a schimba sistemul sanitar. Rogobete crede că este nedrept că plata gărzilor nu a fost actualizată la nivelul salariilor din 2025 și că recunoaște asta. A adăugat că sunt discuții cu sindicatele, Ministerul Finanțelor și alte instituții pentru a găsi o soluție.

Totodată, a explicat că în unele spitale importante, cum sunt cele universitare sau de urgență, medicii sunt copleșiți, ajungând să nu aibă timp nici să meargă la toaletă din cauza numărului mare de pacienți. În schimb, în alte spitale, medicii nu au pacienți și schimburile se termină devreme. Din cauza asta, pacienții sunt trimiși la spitalele aglomerate, unde medicii sunt epuizați.

„E o nedreptate faptul că gărzile nu se plătesc la salariul din 2025, nedreptate pe care am recunoscut-o public. Suntem în discuție cu sindicatele, Ministerul Finanțelor și alte subordonate, pentru a găsi o soluție, dar nu pot ignora faptul că există spitale precum cele universitare, de urgență, județene de urgență în care colegii nu ajung de multe ori la toaletă noaptea în gardă, că volumul de muncă și de pacienți e mare… Dar sunt multe spitale în care la ora 10 schimbă în pijamale că nu au pacienți și toți pacienții sunt transferați la aceste spitale, care efectiv sunt sufocate, iar medici sunt epuizați de la numărul de pacienți crescut.”

Ministrul Sănătății a zis că măsurile pe care le vor anunța săptămâna viitoare și peste două săptămâni încearcă să aducă un echilibru și să oprească pe cât posibil transferurile nejustificate. El a menționat că vor fi peste 70 de măsuri administrative în sănătate, care vor fi implementate în perioada următoare.

Rogobete a explicat că vor introduce și un criteriu de performanță care nu se va baza doar pe numărul de pacienți, ci și pe cât de complicate sunt cazurile și pe cât de mulțumiți sunt pacienții.