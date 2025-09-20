Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat două măsuri de reformă care, potrivit acestuia, vor avea un impact puternic asupra funcționării spitalelor din România și asupra modului în care sunt gestionate resursele sistemului medical.

Schimbările vizează în special șefii de secție și managerii de spitale, iar scopul lor declarat este creșterea transparenței și eliminarea conflictelor de interese.

În ceea ce privește desemnarea șefilor de secție, Rogobete a precizat că sistemul de numiri directe va fi eliminat. Astfel, funcțiile de conducere vor fi ocupate doar prin concurs, pe baza unor criterii clare de performanță. Ministrul a arătat că actele normative necesare sunt aproape gata și că acestea ar putea fi puse în aplicare imediat după adoptarea pachetului legislativ de reformă.

„Suntem pregătiți să o punem în aplicare mâine. În momentul în care, în Monitorul Oficial, o să apară pachetul legislativ de reformă pentru sănătate, există grupuri de lucru dedicate pentru criteriile de performanță care au finalizat în proporție de 95% ordinul de ministru cu metodologia de punere în aplicare”, a declarat Rogobete, la Digi 24.

El a subliniat că procesul de elaborare a fost unul participativ, în care au fost consultați reprezentanți din toate zonele relevante.

„Am preferat ca la masa ministerului să stea toți profesioniștii din sănătate, asociații de pacienți, sindicate, industrie, mediul academic, manageri de spitale, șefi de secție”.

De asemenea, ministrul nu a ezitat să recunoască faptul că acest proces complex a întâmpinat și dificultăți, dar a arătat că s-au făcut ajustări pe parcurs.

„Am fost criticați, uneori justificat, am ținut cont și am recunoscut public. Am greșit o măsură, am scos-o în nici 24 de ore din transparență”, a admis Rogobete.

Cea de-a doua reformă propusă de ministru este îndreptată către reducerea potențialelor conflicte de interese în sistemul sanitar. Rogobete a anunțat că Legea 95 privind incompatibilitățile va fi modificată, astfel încât rudele de gradul întâi ale managerilor de spitale să nu mai aibă posibilitatea de a deține afaceri în domeniul medical.

Această schimbare vine ca urmare a semnalelor legate de transferurile de pacienți din spitalele publice către unități private aflate în legături familiale cu conducerea.

„Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătății de la Departamentul Juridic și vom modifica Legea 95 și o vom extinde că, inclusiv pentru rudele de gradul 1, astfel încât dacă ești managerul unității sanitare nu ai voie, tu nu ai oricum prin legislație, dar nici rudele de gradul 1 nu pot avea business-uri în domeniul medical”, a explicat ministrul la Digi 24.

Prin aceste două măsuri, Ministerul Sănătății urmărește să elimine suspiciunile legate de lipsa de obiectivitate în conducerea spitalelor și să împiedice apariția unor situații de incompatibilitate care pot afecta pacienții.

Rogobete a precizat că întregul pachet de reforme se bazează pe principii de transparență și responsabilitate și că aceste schimbări sunt doar începutul unui proces mai amplu de modernizare a sistemului sanitar.