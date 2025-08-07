James Cameron, cunoscut pentru succesul uriaș al filmelor Titanic și Avatar, dar și pentru franciza Terminator, consideră că omenirea se află într-un punct critic din istoria sa.

Regizorul avertizează că asocierea AI cu sisteme de armament, inclusiv cele nucleare, ar putea conduce la un scenariu similar cu cel prezentat în Terminator, în care o rețea de inteligență artificială preia controlul și amenință existența umanității.

În opinia sa, ritmul accelerat al proceselor de luare a deciziilor în conflictele moderne ar putea necesita o superinteligență pentru a fi gestionat eficient. Chiar dacă s-ar păstra un control uman, riscul rămâne ridicat, deoarece istoria a demonstrat că factorul uman poate fi marcat de erori, unele cu potențial de a genera conflicte nucleare.

James Cameron identifică trei amenințări existențiale majore cu care se confruntă omenirea în prezent: schimbările climatice și degradarea mediului, armele nucleare și dezvoltarea rapidă a superinteligenței. Aceste riscuri nu sunt izolate, ci apar și ating puncte critice în același timp.

Într-o viziune duală, regizorul sugerează că, deși superinteligența poate deveni un pericol, ea ar putea reprezenta și o posibilă soluție pentru celelalte amenințări.

„Cred că există încă pericolul unei apocalipse în stilul Terminator, în care inteligența artificială este combinată cu sisteme de armament, chiar și la nivelul sistemelor de arme nucleare, contraatacuri nucleare defensive și toate celelalte. Deoarece teatrul de operațiuni este atât de rapid, iar deciziile trebuie luate atât de repede, ar fi nevoie de o super-inteligență pentru a putea procesa toate aceste informații, și poate că vom fi suficient de inteligenți încât să păstrăm un om în buclă”, a spus Cameron, conform The Guardian.

Deși critică posibilele utilizări distructive ale AI, Cameron folosește această tehnologie în mod activ în producțiile sale cinematografice. În special în seria Avatar, AI este un instrument esențial pentru reducerea costurilor de producție, mai ales în domeniul efectelor vizuale (VFX). El subliniază că scopul acestor tehnologii ar trebui să fie eficientizarea proceselor, nu eliminarea locurilor de muncă.

„Dar oamenii sunt supuși greșelilor și s-au comis multe greșeli care ne-au adus în pragul unor incidente internaționale care ar fi putut duce la un război nuclear. Așa că nu știu. Simt că ne aflăm la un moment crucial în dezvoltarea umană, în care avem trei amenințări existențiale: clima și degradarea generală a mediului natural, armele nucleare și superinteligența. Toate acestea se manifestă și ating apogeul în același timp. Poate că superinteligența este răspunsul”, a conchis regizorul.

În același timp, Cameron rămâne sceptic față de capacitatea AI de a înlocui creativitatea umană, în special în domeniul scenaristicii. Potrivit regizorului, doar o minte umană poate transmite emoții autentice, trăiri și reflecții profunde despre iubire, teamă, viață și moarte.

El susține că AI, care se bazează pe prelucrarea și reproducerea ideilor existente, nu va putea genera niciodată conținut cu adevărat emoționant și profund pentru public.