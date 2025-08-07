Una dintre piedicile majore a fost respingerea înregistrării mărcii la OSIM.

„Mi s-a spus că brandul nu este suficient de original, pentru că «mori» și «colivă» sunt termeni folosiți frecvent și nu pot forma un brand distinctiv.”

Povestește că a purtat o discuție de 20 de minute într-un hol îngust, între „viață și moarte”, cu reprezentanta OSIM, în care a încercat să explice unicitatea proiectului său.

În ciuda acestui refuz, Ioana nu renunță: „O să încerc direct la Oficiul European. Așa sper să obțin protecție la nivel internațional.”

În ceea ce privește marketingul și promovarea, Ioana a ales să se bazeze pe testarea directă a pieței: „Am mers mai mult pe instinct decât pe analize. Am făcut degustări și am simțit entuziasmul oamenilor.”

La evenimentele la care participă, Ioana vinde singură peste 200 de porții, ceea ce îi confirmă faptul că produsul are potențial.

Din punct de vedere al producției, Ioana a decis să păstreze naturalețea produsului: „Nu vreau să fac compromisuri și să adaug conservanți sau alte chimicale doar ca să am termen de valabilitate mare. Prefer să am o producție mică, dar calitate superioară.”

Planurile de extindere includ francize și deschiderea unor Mori Store, care să fie spații nu doar comerciale, ci și culturale, dedicate promovării tradiției colivei.

Pentru Ioana, această afacere este mai mult decât un business – este o misiune culturală și o exprimare a identității românești: „Coliva este un simbol al poporului nostru – râsul plânsului, această întâlnire între umor și întuneric, care ne definește.”

Pentru mai multe detalii și pentru a comanda produsele, vizitați moridepofta.ro.