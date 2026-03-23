Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că Legea nr. 196/2018 prevede clar obligativitatea regulamentului de condominiu și oferă inclusiv un model-cadru. Potrivit acestuia, legiuitorul a urmărit stabilirea unor reguli clare de conviețuire în fiecare bloc.

În acest context, a fost ridicată întrebarea dacă regulamentul trebuie sau nu înregistrat la grefa instanței. O instanță de judecată a oferit recent un răspuns, arătând că acest document nu trebuie înregistrat, deoarece nu reprezintă o modificare a actelor constitutive ale asociației.

Totodată, s-a subliniat că regulamentul este adoptat prin hotărârea adunării generale, nu necesită validare judecătorească și poate fi contestat în instanță de orice persoană interesată.

Avocatul a atras atenția că, deși această interpretare simplifică procedurile, apar mai multe dificultăți în practică. Una dintre acestea vizează aplicarea regulamentului față de terți.

El a explicat că, în lipsa unei forme de publicitate oficială, devine dificil de impus respectarea regulilor de către persoane din afara asociației, cum ar fi cele legate de acces, parcare sau utilizarea spațiilor comune.

De asemenea, a arătat că legea nu interzice în mod expres înregistrarea regulamentului, ceea ce ridică întrebarea dacă o astfel de procedură ar putea fi totuși permisă. În acest context, a invocat principiul conform căruia ceea ce nu este interzis este permis, sugerând că interpretarea instanței ar putea limita mai mult decât prevede legea.

O altă problemă semnalată de avocat ține de modul în care poate fi dovedită forma reală a regulamentului într-un eventual litigiu. Fără o înregistrare oficială, există riscul ca documentul să fie modificat ulterior, fără un control clar.

El a arătat că această situație creează o vulnerabilitate, în sensul că nu există o garanție că forma prezentată într-un conflict este aceeași cu cea adoptată inițial de adunarea generală.

În acest context, Gelu Pușcaș a transmis că, deși interpretarea instanței pare să simplifice procedura, aceasta ridică probleme legate de securitatea juridică, transparență și aplicabilitatea regulamentului de condominiu.