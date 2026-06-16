MIPE publică solicitările de informații și răspunsurile oficiale. Cetățenii pot consulta online documentele din ultimii ani
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță o măsură de transparență care schimbă modul în care sunt accesate informațiile publice. Instituția a lansat pe site-ul propriu o secțiune dedicată solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001 și răspunsurilor oferite de minister în ultimii ani.
Noua platformă permite consultarea documentelor transmise solicitanților și are rolul de a facilita accesul publicului la informațiile deja comunicate de instituție.
Toate solicitările și răspunsurile din ultimii ani pot fi consultate online
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat lansarea unei secțiuni speciale pe site-ul instituției, unde sunt publicate solicitările de informații publice primite și răspunsurile oferite de minister în perioada 2022 – februarie 2026.
Este vorba despre cererile formulate de cetățeni, jurnaliști, organizații sau companii în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Aceste solicitări pot viza subiecte diverse, de la proiecte finanțate din fonduri europene până la activitatea curentă a ministerului.
Până acum, răspunsurile erau comunicate exclusiv persoanei sau organizației care a transmis solicitarea. Prin noul sistem, informațiile devin accesibile tuturor celor interesați, fără a mai fi necesară formularea unor cereri similare.
Potrivit ministerului, toate documentele publicate respectă regulile privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), iar informațiile sensibile au fost eliminate înainte de publicare.
Utilizatorii pot căuta rapid informațiile prin filtre și cuvinte-cheie
Noua secțiune a fost construită astfel încât informațiile să poată fi găsite ușor. Documentele sunt organizate pe ani și sunt prezentate separat în categorii dedicate întrebărilor, răspunsurilor și anexelor transmise solicitanților.
În plus, utilizatorii au la dispoziție filtre de căutare și posibilitatea de a identifica rapid informațiile dorite folosind cuvinte-cheie.
Reprezentanții ministerului susțin că această abordare poate reduce numărul solicitărilor repetitive și poate oferi acces mai rapid la informații care au fost deja furnizate anterior de instituție.
Ministerul spune că măsura face parte dintr-un program mai amplu de transparență
Potrivit MIPE, instituția este prima din România care publică într-un format accesibil publicului toate solicitările de informații publice și răspunsurile aferente.
Ministerul precizează că inițiativa se înscrie într-o serie mai largă de măsuri de transparență, printre care se numără și publicarea în format open data a cheltuielilor cu deplasările externe ale conducerii instituției.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că transparența trebuie să devină o practică obișnuită a administrației publice și nu doar un drept pe care cetățenii sunt nevoiți să îl exercite prin proceduri administrative.
Acesta a explicat că multe dintre informațiile solicitate există deja în instituții, însă sunt greu de găsit sau rămân cunoscute doar persoanelor care au formulat cererile. În opinia sa, publicarea răspunsurilor contribuie la circulația mai rapidă a informațiilor și poate ajuta la reconstruirea încrederii dintre cetățeni și instituțiile publice.
„Transparența nu trebuie să fie un drept pe care cetățenii și-l exercită cu greutate, ci o practică pe care instituțiile o oferă firesc. De multe ori, informațiile pe care oamenii le caută în relația cu administrația există deja – doar că sunt greu de găsit sau ascunse într-un răspuns trimis altcuiva. Prin publicarea acestor solicitări și răspunsuri, facem ca informația să circule mai rapid și să ajungă la toți cei interesați, nu doar la cei care au avut inițiativa să o ceară. Este același principiu pe care l-am aplicat și atunci când am decis să facem publice cheltuielile cu deplasările externe ale ministerului: doar prin transparență putem reclădi relația de încredere între instituții și cetățeni. Este un pas simplu, dar cu impact real, și sper ca acest exemplu să fie urmat și de alte instituții publice„, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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