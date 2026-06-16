MIPE publică solicitările de informații și răspunsurile oficiale. Cetățenii pot consulta online documentele din ultimii ani

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță o măsură de transparență care schimbă modul în care sunt accesate informațiile publice. Instituția a lansat pe site-ul propriu o secțiune dedicată solicitărilor formulate în baza Legii 544/2001 și răspunsurilor oferite de minister în ultimii ani.

Noua platformă permite consultarea documentelor transmise solicitanților și are rolul de a facilita accesul publicului la informațiile deja comunicate de instituție.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat lansarea unei secțiuni speciale pe site-ul instituției, unde sunt publicate solicitările de informații publice primite și răspunsurile oferite de minister în perioada 2022 – februarie 2026.

Este vorba despre cererile formulate de cetățeni, jurnaliști, organizații sau companii în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Aceste solicitări pot viza subiecte diverse, de la proiecte finanțate din fonduri europene până la activitatea curentă a ministerului.

Până acum, răspunsurile erau comunicate exclusiv persoanei sau organizației care a transmis solicitarea. Prin noul sistem, informațiile devin accesibile tuturor celor interesați, fără a mai fi necesară formularea unor cereri similare.

Potrivit ministerului, toate documentele publicate respectă regulile privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), iar informațiile sensibile au fost eliminate înainte de publicare.

Noua secțiune a fost construită astfel încât informațiile să poată fi găsite ușor. Documentele sunt organizate pe ani și sunt prezentate separat în categorii dedicate întrebărilor, răspunsurilor și anexelor transmise solicitanților.

În plus, utilizatorii au la dispoziție filtre de căutare și posibilitatea de a identifica rapid informațiile dorite folosind cuvinte-cheie.

Reprezentanții ministerului susțin că această abordare poate reduce numărul solicitărilor repetitive și poate oferi acces mai rapid la informații care au fost deja furnizate anterior de instituție.

Potrivit MIPE, instituția este prima din România care publică într-un format accesibil publicului toate solicitările de informații publice și răspunsurile aferente.

Ministerul precizează că inițiativa se înscrie într-o serie mai largă de măsuri de transparență, printre care se numără și publicarea în format open data a cheltuielilor cu deplasările externe ale conducerii instituției.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că transparența trebuie să devină o practică obișnuită a administrației publice și nu doar un drept pe care cetățenii sunt nevoiți să îl exercite prin proceduri administrative.

Acesta a explicat că multe dintre informațiile solicitate există deja în instituții, însă sunt greu de găsit sau rămân cunoscute doar persoanelor care au formulat cererile. În opinia sa, publicarea răspunsurilor contribuie la circulația mai rapidă a informațiilor și poate ajuta la reconstruirea încrederii dintre cetățeni și instituțiile publice.