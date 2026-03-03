După semnarea contractului de vânzare și predarea imobilului, dezvoltatorul rămâne supus obligației legale de garanție pentru vicii ascunse, prevăzută de Codul civil. Vânzătorul trebuie să garanteze cumpărătorul pentru defectele care existau la momentul predării, dar care nu puteau fi descoperite în mod rezonabil la acel moment.

Pe lângă această garanție generală, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții stabilește obligații privind realizarea lucrărilor conform proiectului, utilizarea materialelor corespunzătoare și respectarea cerințelor de calitate. Aceste obligații privesc structura de rezistență, siguranța, instalațiile și celelalte elemente ale construcției.

Astfel, chiar dacă apartamentul a fost recepționat și contractul este semnat, dezvoltatorul nu este exonerat automat de răspundere.

În momentul predării, se face de regulă o verificare a stării apartamentului. Eventualele defecte vizibile pot fi consemnate într-un proces-verbal. Defectele aparente sunt cele care pot fi observate cu ușurință la o inspecție normală. Dacă acestea sunt acceptate fără obiecții, ulterior poate fi dificilă invocarea lor.

În schimb, defectele ascunse sunt acele probleme care nu puteau fi descoperite fără o verificare tehnică de specialitate. Infiltrații care apar după câteva luni, probleme la instalațiile electrice ascunse în pereți, fisuri structurale sau deficiențe de hidroizolație pot intra în această categorie.

Pentru aceste vicii ascunse, dezvoltatorul imobiliar poate fi ținut răspunzător, dacă se dovedește că ele existau, în mod latent, la momentul predării.

Codul civil prevede mai multe remedii în cazul existenței unui viciu ascuns. Cumpărătorul poate solicita remedierea defectului pe cheltuiala vânzătorului. În funcție de situație, poate cere reducerea proporțională a prețului sau, în cazuri grave, poate solicita desființarea contractului.

Alegerea remediului depinde de gravitatea defectului și de impactul asupra utilizării apartamentului. În practică, cele mai frecvente cereri vizează repararea sau înlăturarea defectelor.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, cumpărătorul trebuie să notifice dezvoltatorul într-un termen rezonabil de la descoperirea viciului.

Primul pas este notificarea scrisă a dezvoltatorului. Notificarea ar trebui să descrie defectul, să includă fotografii și să solicite remedierea într-un termen concret. În situațiile mai complexe, poate fi utilă efectuarea unei expertize tehnice independente, care să stabilească natura defectului și cauza acestuia.

Dacă dezvoltatorul refuză remedierea sau nu răspunde, cumpărătorul poate apela la instanță pentru pentru a obliga dezvoltatorul să repare defectele sau pentru a obține un alt remediu prevăzut de lege.

Păstrarea documentelor, a notificărilor și a eventualelor constatări tehnice este esențială într-un eventual litigiu.

În construcții există obligații distincte legate de calitatea lucrărilor. Pentru anumite elemente esențiale, cum este structura de rezistență, răspunderea poate avea o durată extinsă.

Defectele care afectează siguranța construcției pot atrage răspunderea celor implicați în procesul de construire, inclusiv a dezvoltatorului.

În funcție de natura problemei, pot deveni relevante și responsabilitățile proiectantului sau ale executantului, nu doar cele ale dezvoltatorului.

În situația în care dezvoltatorul intră în insolvență după predarea apartamentului, cumpărătorul rămâne, în principiu, cu un drept de creanță. În practică, recuperarea sumelor sau executarea obligațiilor de remediere poate deveni mai dificilă. Situația trebuie analizată în funcție de stadiul procedurii și de natura pretențiilor formulate.

Această eventualitate nu înlătură existența drepturilor, dar poate influența modalitatea concretă de valorificare a lor.

Contractele de vânzare pot include clauze privind garanția oferită de dezvoltator. Acestea nu pot elimina garanția legală pentru vicii ascunse, dar pot detalia procedura de notificare sau termenele de intervenție.

Este important ca aceste clauze să fie analizate în raport cu dispozițiile legale. Garanția prevăzută de Codul civil operează independent de eventualele mențiuni contractuale.

După predarea apartamentului, dezvoltatorul nu își epuizează obligațiile prin simpla semnare a procesului-verbal. În funcție de natura defectelor apărute și de momentul descoperirii lor, legea menține în sarcina sa obligații privind calitatea construcției și răspunderea pentru vicii.