Garanția pentru apartamentul închiriat. Ce sume poate opri legal proprietarul de la un chiriaș

Una dintre cele mai frecvente probleme la finalul unei chirii apare exact în momentul predării apartamentului. Chiriașul pleacă, cheile sunt returnate, dar proprietarul spune că garanția nu mai poate fi restituită integral sau chiar deloc. Mulți chiriași pornesc de la ideea că nu au prea multe variante și că garanția „se pierde oricum”. În realitate, lucrurile nu funcționează astfel. Garanția nu este o taxă suplimentară și nici un bonus pentru proprietar. Ea are un scop foarte clar, iar reținerea ei trebuie justificată.

Suma plătită ca garanție la începutul contractului are rolul de a proteja proprietarul împotriva unor riscuri concrete: chirii restante, facturi neplătite sau eventuale daune produse locuinței.

Asta nu înseamnă însă că proprietarul poate păstra automat banii indiferent de situație.

Dacă apartamentul este predat corect și nu există datorii sau prejudicii reale, garanția trebuie restituită.

Mulți proprietari tratează această sumă ca pe un fel de „siguranță” care rămâne oricum la ei, dar juridic lucrurile nu funcționează în acest mod.

Garanția are un scop precis și nu poate fi transformată într-o penalizare generală pentru simplul fapt că chiriașul pleacă.

Dacă proprietarul vrea să rețină integral sau parțial garanția, trebuie să poată explica foarte clar motivul. De exemplu, pot exista chirii neachitate, facturi restante sau daune produse apartamentului ori mobilierului.

Problema apare când proprietarul invocă motive vagi sau simple nemulțumiri personale.

Codul civil prevede că, la finalul locațiunii, chiriașul trebuie să restituie bunul în starea în care l-a primit, cu excepția degradărilor produse prin uzura normală și vechime. Asta înseamnă că mici urme de folosire, uzura normală a mobilierului sau deteriorările apărute natural în timp nu justifică automat pierderea garanției.

Mulți confundă uzura normală cu daunele reale, iar exact de aici pornesc cele mai multe dispute.

La începutul chiriei, foarte mulți ignoră acest document sau îl tratează superficial. În practică, exact el poate face diferența la final.

Procesul-verbal de predare-primire ar trebui să descrie cât mai clar starea apartamentului, mobilierul existent, electrocasnicele și eventualele defecte deja prezente în locuință. Fotografiile făcute la începutul chiriei pot fi la fel de importante.

Dacă proprietarul susține ulterior că anumite daune au fost produse de chiriaș, iar acestea existau deja sau țin de uzura normală, documentele și fotografiile pot clarifica situația. Fără astfel de dovezi, conflictul devine mult mai greu de rezolvat.

De multe ori, exact lipsa documentelor produce cele mai mari probleme, nu legea în sine.

Există și situații în care reținerea garanției este perfect legală. Dacă există restanțe la chirie, facturi neachitate sau daune reale produse locuinței, proprietarul poate folosi garanția pentru acoperirea acestor costuri.

Totuși, simpla afirmație că „apartamentul nu arată bine” nu este suficientă în orice situație.

În mod normal, proprietarul trebuie să poată prezenta dovezi clare: facturi, devize de reparații, fotografii, procese-verbale sau situația exactă a restanțelor.

Cu alte cuvinte, reținerea garanției trebuie justificată concret, nu doar afirmată.

Mulți chiriași cred că nu mai au ce face dacă proprietarul refuză să returneze banii. În realitate, există variante legale pentru recuperarea sumei.

Cele mai importante probe sunt contractul de închiriere, dovada plății garanției, procesul-verbal de predare-primire, mesajele dintre părți și fotografiile apartamentului.

De regulă, primul pas este o solicitare scrisă prin care se cere restituirea garanției și explicarea clară a eventualelor sume reținute. Dacă problema nu se rezolvă amiabil, conflictul poate ajunge în instanță.

În astfel de cazuri, documentele și dovezile concrete contează enorm. De foarte multe ori, problema nu este lipsa drepturilor, ci lipsa probelor.

Una dintre cele mai mari greșeli este semnarea unui contract foarte vag. Contractul ar trebui să prevadă clar valoarea garanției, scopul acesteia, situațiile în care poate fi reținută și termenul în care trebuie restituită.

La fel de important este să existe reguli clare privind verificarea apartamentului la finalul chiriei.

În practică, multe contracte tratează garanția într-o singură frază, iar toate discuțiile apar exact când chiriașul pleacă. Cu cât regulile sunt mai clare de la început, cu atât scad șansele unui conflict ulterior.

Faptul că proprietarul a avut experiențe proaste cu alți chiriași sau faptul că apartamentul trebuie curățat după plecare nu înseamnă automat că poate păstra integral garanția. Rolul acestei sume este să acopere prejudicii reale și demonstrabile.

Dacă nu există datorii sau daune concrete, reținerea garanției poate fi contestată. Mulți chiriași renunță pentru că suma nu pare suficient de mare pentru un proces, iar exact acest lucru face ca unele practici abuzive să continue.

Când apar conflictele, aproape totul se reduce la probe. Cum arăta apartamentul la început. Ce prevedea contractul. Ce datorii existau. Ce s-a predat și în ce stare. Tocmai de aceea, fotografiile, procesul-verbal și comunicările scrise devin mult mai importante decât par la început.

În multe cazuri, chiriașul și proprietarul au versiuni complet diferite despre aceeași situație.