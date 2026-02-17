După decesul unui client, banca tratează contul ca pe un bun „înghețat”, care nu mai poate fi operat până când moștenitorii aduc dovezile necesare pentru a gestiona fondurile.

Pentru a intra în posesia banilor, moștenitorii trebuie să se prezinte la bancă cu mai multe documente. Este vorba despre următoarele:

certificatul de deces;

acte de identitate ale moștenitorilor;

documente care atestă relația de rudenie cu defunctul;

documentul emis în procedura de succesiune, care confirmă calitatea de moștenitor.

Moștenitorii trebuie să decidă dacă acceptă moștenirea integral sau cu măsuri de protecție, cunoscute și sub denumirea de inventariere. Această alegere depinde de informațiile disponibile despre eventualele datorii ale defunctului. Înainte de a accepta moștenirea, sunt patru pași esențiali:

Alegerea modului de acceptare a moștenirii: cu protecție (inventariere) sau fără, în funcție de situația financiară a defunctului.

Demararea procedurii de succesiune la notar sau, dacă apar neînțelegeri, în instanță, pentru obținerea actului care atestă calitatea de moștenitor.

Evidențierea clară a tuturor bunurilor și datoriilor, inclusiv conturi bancare, credite, facturi restante sau garanții.

Înregistrarea oficială a oricărei eventuale renunțări la moștenire.

Dacă defunctul deținea o locuință achiziționată prin credit ipotecar, moștenitorul trebuie să știe că datoria nu se anulează automat, ci trece în sarcina sa. Obligațiile legate de plata creditului rămân valabile, însă în anumite situații asigurarea de viață poate acoperi soldul creditului. În lipsa asigurării, banca poate executa silit imobilul pentru recuperarea datoriei.

În practică, rudele trebuie să identifice contractul de împrumut și să anunțe banca cât mai curând posibil despre deces, prezentând copia certificatului de deces. Acest pas previne acumularea de dobânzi și penalități suplimentare pentru neîndeplinirea graficului de rambursare. Ulterior, banca va notifica societatea de asigurări implicată în credit, iar aceasta poate solicita, la rândul ei, o copie a certificatului de deces înainte de a vira fondurile în contul băncii pentru stingerea datoriei.

În acest fel, moștenitorii pot prelua controlul asupra contului și pot gestiona atât fondurile existente, cât și eventualele obligații rămase de plată.