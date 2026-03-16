În timp ce restul lumii discută despre integrarea inteligenței artificiale în procesele administrative, în martie 2026, mii de antreprenori și responsabili de mediu din România trăiesc un coșmar digital demn de Kafka. Este sezonul raportărilor anuale în SIM (Sistemul Integrat de Mediu), un monument de ineficiență care reușește performanța rară de a fi simultan inutil de complicat și complet nefuncțional.

Absurdul începe încă de la crearea contului. Nu este suficient să spui că sediul tău este pe strada ”BN” din orasul ”X, judetul ”Z„. Statul român te obligă să te transformi în topometru ad-hoc. Ți se cer „coordonate geospatiale ale punctului de lucru”, preferabil în sistemul Stereo 70, fără virgulă, de parcă raportarea unui balot de carton ar necesita ghidaj prin satelit de precizie militară. În loc să preia automat datele din hărțile cadastrale existente, dacă acest lucru este așa important, sistemul pune povara pe umerii contribuabilului, blocându-l într-o matematică de coordonate rectangulare înainte de a declara primul kilogram de deșeu, fiind nevoie să facă o facultate tehnică pe repede înainte cu specializare inginer geodez/cadastrist.

Odată trecut de bariera geografică, utilizatorul este izbit de un zid de terminologie arhaică. Subdomenii precum „PRODDES”, „PCB”, sau „SEVESO” sunt prezentate într-o interfață ce pare proiectată în anii ’90, probabil așa și este. Pentru un mic antreprenor care vrea doar să fie legal, selecția categoriilor devine un exercițiu de ghicire în limbaj de lemn și normative scrise într-o limbă română administrativă care refuză să fie intuitivă.

Nu mai comentăm stupizenia legislativă, unde-i lege nu-i tocmeală, prin care o firmă de consultanță, care ”generează” deșeuri în cantități ”enorme”, 3 cutii de carton de la ”comanda de mâncare”, zece coli A4, un cartuș de tonner și ceva hartie igenică folosită este obligată să depună ”Raport de Evidență anuală a gestiunii deșeurilor” aglomerând astfel angajații Agenției pentru Mediu și o platformă SIM total neoperațională. Practic toate persoanele juridice din România trebuie să facă asta.

Dar cireașa de pe tortul incompetenței este însăși funcționarea sistemului. În plină campanie de raportare, platforma SIM dă erori în lanț. Mesaje de tip „504 Gateway Timeout” sau ferestre care se închid fără să salveze datele sunt norma. Firmele sunt prinse într-o cursă contra-cronometru: termenele limită bat la ușă, amenzile Gărzii de Mediu sunt astronomice, iar unealta oficială este, practic, în moarte clinică.

Colacul de salvare? Asistența tehnică sau e-mail-ul instituției. Însă, când operatorii disperați încearcă să contacteze agențiile, primesc un răspuns și mai cinic: e-mailuri de eroare. Serverele autorităților sunt fie pline, fie configurate greșit, returnând mesaje de tip „Delivery has failed, 503 Valid RCPT command must precede DATA, Ne pare rău, nu am putut livra mesajul dvs. la următoarea adresă, Nu a fost găsită nicio înregistrare mx pentru domeniul”

Statul cere imposibilul prin instrumente nefuncționale și își închide singura ușă de comunicare.

Anul trecut, funcționari de bună credință din cadrul Agențiilor pentru Mediu, primeau raportările pe e-mail și răspundeau prin trimiterea unui număr de înregistrare. Anul acesta prin nefuncționarea serverului de e-mail nici acest lucru nu mai este posibil.

În timp ce mediul de afaceri se luptă cu servere care „pică” la fiecare 5 minute, conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pare să aibă agenda ocupată cu alte priorități, mult mai ”politizate”. Este regretabil să observăm cum doamna Ministru este mai preocupat de jocurile de culise și de implicarea intensă a unor ONG-uri „de casă” în gestionarea problematicii pădurilor – un subiect care aduce capital de imagine și nu numai – în timp ce infrastructura digitală de bază a instituției pe care o conduce este în colaps.

Domna Ministru, protecția mediului nu se face doar prin comunicate de presă, scandaluri și parteneriate ideologice. Se face și prin asigurarea unor instrumente funcționale pentru sute de mii de companii care vor să fie corecte. În timp ce dumneavoastră gestionați influențele ONG-urilor în codul silvic, platforma SIM este un „cod roșu” de incompetență tehnică. Economia nu poate aștepta după pauzele de server sau după prioritățile politice.

Suspendarea termenelor de raportare până la stabilizarea platformei

Alocarea de fonduri pentru realizarea unei platforme SIM funcționale

pentru realizarea unei platforme SIM funcționale Eliminarea birocrației inutile

Asistență tehnică reală, cu servere de e-mail capabile să primească mesaje

Până la acest moment nu am reușit să aflăm ce poate face un antreprenor care întâmpină astfel de situații. Într-un dailog telefonic cu un funcționar am fost informați că soluția este să ne ducem la Agenția Pentru Mediu și să depunem, pentru siguranță, celebrul ”Dosar cu șină” pentru a obține un număr de înregistrare.