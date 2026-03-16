BNR a transmis un avertisment public după ce a constatat utilizarea abuzivă a numelui instituției în promovarea unor servicii financiare inexistente. Banca Națională a României a precizat că website-ul unei firme care se prezintă drept „Credora România” pretinde, în mod fals, că ar fi autorizată să acorde împrumuturi în baza unei licențe acordate de banca centrală.

Instituția subliniază că în registrele oficiale ale BNR nu există nicio entitate înregistrată cu denumirea CREDORA. Prin urmare, orice ofertă de creditare care invocă autorizarea acestei companii de către banca centrală este falsă și trebuie tratată cu maximă precauție.

BNR recomandă tuturor persoanelor interesate de contractarea unui credit să verifice cu atenție lista instituțiilor bancare și a instituțiilor financiare nebancare autorizate înainte de a răspunde unor oferte primite online sau telefonic. Registrul oficial al entităților autorizate poate fi consultat pe site-ul băncii centrale, unde sunt publicate toate instituțiile care au dreptul legal de a desfășura activități de creditare în România.

Prin acest avertisment , BNR încearcă să prevină situațiile în care cetățenii pot deveni victime ale unor scheme de fraudă financiară, mai ales în contextul creșterii numărului de oferte de creditare promovate pe internet sau pe rețelele sociale.

Avertismentul transmis de BNR vine și după ce mai mulți cetățeni au raportat situații în care au fost contactați direct de persoane care pretindeau că reprezintă banca centrală sau diverse instituții financiare. În unele cazuri, apelurile au fost inițiate de la numere de telefon asociate în mod fraudulos cu informații publice despre instituție.

„Cetățenii au contactat BNR pentru a sesiza recepţionarea unor apeluri telefonice de la numerele de contact indicate pe website-ul instituției, în contextul cărora au fost invocate diverse pretexte fictive (pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR sau de alți creditori profesioniști, activitate frauduloasă pe conturile sau în numele acestora etc.), pentru a le solicita furnizarea unor date/documente cu caracter personal, efectuarea unor transferuri de bani ori pentru a accepta instalarea unor aplicații (maliţioase) pe dispozitivele personale. În unele cazuri, cetăţenii au fost contactaţi atât telefonic, cât şi prin e-mail (de la adrese de poştă electronică ce nu aparţin BNR) de pretinşi salariați sau reprezentanți ai BNR, documentele utilizate având înscrise, în mod fraudulos, elementele de identitate vizuală ale băncii (monograma, logo-ul/sigla ori alte simboluri distinctive ale instituției)”, precizează BNR într-un comunicat de presă.

Instituția atrage atenția că astfel de metode sunt frecvent utilizate în schemele de fraudă online pentru a obține date personale, acces la conturi sau transferuri de bani din partea victimelor.

BNR avertizează că tentativele de fraudă nu se limitează doar la apeluri telefonice sau mesaje electronice, ci includ și manipulări digitale complexe. În mediul online au apărut înregistrări video și audio falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este folosită imaginea guvernatorului BNR pentru a promova scheme financiare inexistente.

Potrivit instituției, aceste materiale deepfake sunt create astfel încât să pară autentice, imitând vocea și imaginea oficialului pentru a convinge publicul că ar exista o platformă de investiții susținută de banca centrală. În realitate, această platformă nu există, iar promisiunile de câștig sunt complet false.

BNR subliniază că astfel de materiale circulă pe rețelele sociale și pe diferite platforme online, unde sunt distribuite cu scopul de a atrage victime care să investească bani în scheme frauduloase. Banca centrală recomandă publicului să verifice cu atenție orice informație care implică instituția sau reprezentanții săi și să ignore mesajele care promit câștiguri rapide sau investiții garantate.

Instituția reiterează că orice ofertă financiară legitimă trebuie verificată în registrele oficiale ale BNR, iar utilizarea numelui sau identității vizuale a băncii în promovarea unor servicii neautorizate reprezintă un semnal clar de fraudă.