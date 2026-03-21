ANPC nu are competența legală de a controla sau sancționa nivelul prețurilor la carburanți în lipsa unei situații excepționale, iar acest lucru limitează acțiunile inspectorilor în teren. Vicepreședintele instituției, Ionel Obretin, a explicat clar pentru Antena 3 că legislația actuală nu permite intervenții directe în piață în condiții normale.

În detaliu, acesta a precizat că atribuțiile ANPC sunt strict reglementate și pot fi extinse doar în circumstanțe speciale prevăzute de lege.

„Pe partea de prețuri încă nu avem. Putem interveni pentru că, așa cum sunt prevăzute în ordonanța de guvern 21, la articolul patru, la alineatul patru, ANPC poate interveni doar în situații de criză sau în situații de mobilizare generală. Dacă Guvernul României decide că ne aflăm într-una dintre aceste situații și elaborează un act normativ în acest sens, autoritatea va interveni”, a spus vicepreședintele ANPC.

În lipsa unei astfel de decizii guvernamentale, activitatea instituției se limitează la verificări punctuale privind informarea corectă a consumatorilor. Inspectorii pot controla doar dacă prețurile sunt afișate transparent și corect pentru clienți, fără a analiza modul în care acestea au fost stabilite.

Oficialul a subliniat că o eventuală intervenție extinsă ar permite inclusiv verificarea modului în care au fost majorate prețurile.

„Dacă ne găsim într-una dintre situațiile prevăzute în în acte normative în vigoare, atunci autoritatea poate merge și verifica. Inspectorii, comisarii autorității pot merge și verifica în benzinării modul în care au fost crescute prețuri, dacă sunt situații de creștere artificială, dacă se justifică modul de creștere al prețurilor”, a explicat vicepreședintele ANPC.

ANPC respinge ideea că scumpirile din benzinării ar fi rezultatul unor practici speculative, susținând că evoluția prețurilor reflectă tendințele internaționale ale pieței petroliere. Vicepreședintele instituției a indicat direct creșterea cotațiilor petrolului ca principal factor care influențează costurile la pompă.

Acesta a explicat că România nu este izolată de dinamica europeană și globală a prețurilor la energie.

„Vedem o creștere în mod continuu a baliului de petrol și atunci și România se va alinia, probabil sau sigur se va alinia la prețurile care sunt existente pe piața europeană. Nu cred că este o speculă. Este pur și simplu o realitate a pieței”, a spus Obretin.

În același timp, oficialul a menționat că la nivel instituțional au existat discuții privind situația carburanților, însă acestea nu au implicat direct ANPC la nivel operațional. Dialogul s-a purtat între ministere, fără implicarea directă a autorității în relația cu Ministerul Energiei.

„Discuțiile au fost purtate la nivel de miniștri. Noi suntem în coordonare a Ministerului Economiei. Discuție probabil că au fost purtate între domnul ministru al Economiei și domnul ministru al Energiei. Nu am purtat discuții în mod direct cu domnul ministru a Energiei”, a spus Obretin.

În plan personal, vicepreședintele ANPC a oferit și un exemplu concret privind impactul scumpirilor, explicând cât a plătit recent pentru alimentare.

„Am alimentat duminică și plinul a fost undeva în jur de 500 lei, 500 lei motorina. E prețul care e la momentul ăsta în piață. Nu e cel mai fericit să alimentez cu sume de bani în plus, dar ne adaptăm situația de la momentul actual”, a spus vicepreședintele ANPC.

Între timp, datele din piață arată o creștere semnificativă a prețurilor, motorina premium depășind pragul de 10 lei pe litru în mai multe stații de alimentare. În paralel, motorina standard continuă să se scumpească, iar benzina se apropie de 9 lei pe litru.

Autoritățile guvernamentale sunt așteptate să decidă eventuale măsuri pentru gestionarea crizei carburanților, însă decizia finală aparține premierului și Ministerului Finanțelor. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin, în continuare, că piața este stabilă din punct de vedere al aprovizionării și funcționează fără blocaje.