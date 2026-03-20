Verificările realizate de comisarii ANPC au acoperit o gamă largă de operatori economici din domeniul alimentar și comercial, iar bilanțul controalelor indică abateri repetate.

”În cursul săptămânii, ANPC a continuat să monitorizeze mediul economic, desfăşurând, la nivel naţional, o serie de acţiuni de control. În acest context, au fost verificaţi peste 1.900 de operatori economici”, au anunţat, vineri, reprezentanţii ANPC.

În urma acestor acțiuni, au fost aplicate 1.393 de amenzi contravenționale, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 6,7 milioane de lei. În paralel, produse în valoare de peste 5,72 milioane de lei au fost retrase temporar de la comercializare.

Totodată, autoritățile au decis suspendarea activității pentru 11 operatori economici, până la remedierea deficiențelor constatate.

Raportul ANPC evidențiază probleme serioase în ceea ce privește calitatea produselor și respectarea condițiilor de depozitare.

Printre cele mai frecvente abateri se numără comercializarea de ouă cu fisuri sau impurități, dar și depozitarea acestora în condiții necorespunzătoare. De asemenea, au fost identificate produse de origine vegetală depreciate, care prezentau semne vizibile de deteriorare, precum lovituri sau striviri.

Un alt aspect semnalat de comisari este utilizarea unor echipamente frigorifice neconforme, cu acumulări importante de gheață și condens, ceea ce poate afecta siguranța alimentelor păstrate.

Pe lângă problemele legate de produse, controalele au scos la iveală deficiențe majore privind igiena și întreținerea spațiilor de lucru.

Inspectorii au constatat existența unor blocuri alimentare neigienizate corespunzător, dar și utilizarea unor ustensile și echipamente cu grad ridicat de uzură, prezentând rugină, impurități sau urme de arsură.

În unele unități, pavimentele erau acoperite cu reziduuri alimentare, lichide sau gheață, iar în spațiile de producție au fost identificate instalații electrice neizolate, ceea ce ridică probleme de siguranță atât pentru angajați, cât și pentru consumatori.

ANPC subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în încercarea de a crește gradul de conformare în rândul operatorilor economici și de a preveni riscurile pentru consumatori.

Amploarea neregulilor descoperite arată că, în ciuda controalelor periodice, există încă deficiențe sistemice în respectarea normelor de siguranță alimentară și igienă, ceea ce impune o supraveghere constantă din partea autorităților.