Volumul total al vânzărilor Allianz-Țiriac Asigurări a ajuns la aproape 4 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 5,5% față de anul anterior. Evoluția reflectă interesul în creștere al clienților pentru produse de protecție financiară.

În același an, compania a plătit despăgubiri de aproape 1,7 miliarde de lei către asigurați și terți păgubiți, cu 12,7% mai mult decât în 2024. În medie, aproximativ 900 de clienți au beneficiat zilnic de acoperirile asigurărilor, costurile fiind preluate de companie.

Cheltuiala totală cu daunele brute a ajuns la aproape 2,8 miliarde de lei, în creștere cu 10,9%. În același timp, profitul net cumulat pentru activitățile de asigurări și pensii a depășit 550 de milioane de lei, majoritatea provenind din segmentul de asigurări.

Rezervele tehnice au depășit 6,6 miliarde de lei, iar rata de solvabilitate a ajuns la 135%, conform Solvency II, ceea ce indică stabilitatea financiară a companiei și capacitatea de a-și onora obligațiile viitoare.

Directorul general al companiei a transmis că anul 2025 a fost marcat de două perioade diferite, cu un început dificil într-un context volatil, urmat de o accelerare în a doua parte a anului, ceea ce a permis atingerea unor rezultate record. El a arătat că această evoluție reflectă capacitatea organizației de a performa chiar și în condiții mai puțin favorabile și că începutul anului 2026 indică o creștere susținută pe toate liniile de business.

„2025 a fost un an intens, cu două semestre foarte diferite. Am avut un început de an dificil, într-un context volatil, însă am reușit să accelerăm în a doua parte a anului și să închidem din nou cu rezultate record. Este dovada unei organizații mature, care performează și atunci când contextul nu este ideal. O echipă puternică reușește să câștige chiar și atunci când nu joacă perfect, iar 2025 ne-a oferit lecții importante despre ritm, disciplină și anticipare pe care le integrăm deja în planurile pentru 2026. Începutul acestui an este promițător, cu o creștere de două cifre susținută de toate canalele și liniile de business. Pentru noi, performanța sustenabilă înseamnă echilibru între creștere, prudență și responsabilitate față de clienți și parteneri”, a spus Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări.

Evoluția companiei a fost susținută de creșterea pe segmentele de asigurări generale non-auto și auto, unde subscrierile au avansat cu 6,4%. Asigurările de viață tradiționale au înregistrat o creștere de 13,7%.

Pe segmentul asigurărilor de proprietate, subscrierile au crescut cu 8%, ajungând la aproape 396 de milioane de lei, pe fondul interesului mai mare pentru protecția locuințelor. În același timp, segmentul auto a continuat să atragă clienți prin oferta construită pe calitate și servicii în gestionarea daunelor.

La finalul anului 2025, peste 1,7 milioane de persoane și companii beneficiau de produsele Allianz-Țiriac. Compania și-a menținut poziția de lider în ceea ce privește loialitatea clienților, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât și pe cel al asigurărilor de viață.

Allianz-Țiriac Pensii Private a încheiat anul cu peste 1,7 milioane de participanți la fondul Pilon II și peste 76.000 de participanți la fondurile Pilon III. Activele administrate au ajuns la 41,9 miliarde de lei pentru Pilon II și aproape 870 de milioane de lei pentru Pilon III, în creștere semnificativă față de anul anterior.

Compania a plătit aproximativ 625 de milioane de lei participanților la fondul Pilon II și aproape 42 de milioane de lei pentru Pilon III, sub formă de pensii și alte beneficii.

În 2025, Allianz-Țiriac a finalizat integrarea portofoliului Allianz-Țiriac Unit și fuziunea operațională, ceea ce a permis eficientizarea proceselor și consolidarea ofertei. Totodată, compania a semnat o tranzacție pentru preluarea Campion Broker, aflată în analiză la autoritățile competente.

În 2025, Allianz-Țiriac a contribuit direct la bugetul de stat cu peste 231 de milioane de lei, reprezentând taxe și contribuții. În paralel, compania a investit peste 3,2 milioane de euro în proiecte sociale și a susținut peste 20 de inițiative.

Printre acestea se numără sprijinul acordat pentru construcția Spitalului de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, alături de Fundația Metropolis, și susținerea Campus Lumya, un centru dedicat tinerilor cu tulburări de spectru autist.

De asemenea, compania a lansat un program de educație financiară pentru copii, prin intermediul unei cărți care explică noțiuni de protecție financiară într-un mod accesibil pentru familii.