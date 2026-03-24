Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a desemnat luni, 23 martie, pe Bekesi Csaba-Lajos în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Bekesi Csaba este membru PSD, partid care l-a nominalizat pentru această poziție, iar anterior a deținut funcția de director executiv la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din județul Bihor.

Bekesi Csaba a condus AJOFM Bihor începând din anul 2013. Anterior, el ocupase funcția de șef serviciu financiar în cadrul Gărzii de Mediu Bihor, scrie Bihoreanul.

Născut pe 10 iunie 1980, el este absolvent a două facultăţi din cadrul Universităţii din Oradea, Ştiinţe Economice şi Ştiinţe Socio-Umane. Are două masterate și este doctor în Sociologie.

Social-democratul a mai fost, între 2006 şi 2010, director adjunct al Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor. De asemenea, în trecut el a mai condus două firme, una din domeniul consultanţei, iar alta a comerţului.

Până la numirea lui Bekesi Csaba, atribuțiile președintelui ANPC au fost exercitate de vicepreședintele instituției, Ionel Obretin. Obretin face parte din organizația județeană Olt a PNL, condusă de deputatul Gigel Sorinel Știrbu.

În 2020, el a candidat la funcția de primar al comunei Bucinișu, iar la alegerile parlamentare din 2024 s-a aflat pe lista PNL din județul Olt pentru Camera Deputaților.

Ionel Obretin a preluat funcția la vârful ANPC în septembrie 2025 de la un alt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita șefia ANPC tot ca interimar după demiterea lui Cristian Popescu-Piedone.

Sebastian Hotca a fost numit președinte interimar al ANPC la 23 iulie 2025, după ce Popescu-Piedone a fost demis de premierul Ilie Bolojan, acesta fiind plasat sub control judiciar într-un dosar al DNA. Ulterior, Hotca a fost înlăturat de la conducerea Autorității după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru abuz în serviciu.

În septembrie 2025, DNA a transmis oficial că Hotca și un director din instituție au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Hotca a fost cercetat „pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată”, iar directorul general Paul Anghel pentru „comiterea infracțiunii de șantaj”.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca, la instigarea lui Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC.

Această mutare a fost făcută prin încălcarea dispozițiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019, care prevăd că mutarea temporară trebuie să se facă doar în interesul instituției.