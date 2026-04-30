Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan, întrebat despre posibilitatea suspendării lui Nicușor Dan în criza politică actuală

Ilie Bolojan a susținut că nu are încredere în actuala conducere a PSD, pe care o acuză că ar fi transmis informații neadevărate în spațiul public și ar fi avut un discurs inconsistent în această perioadă.

Președintele PNL a fost întrebat joi, la Rock FM, dacă în actualul context de criză politică este posibilă și o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan.

”Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spaţiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură şi prin limbajul dublu, nu te poţi baza pe astfel de afirmaţii”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a făcut referire la declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care ar fi dat asigurări la Bruxelles că nu va exista o colaborare cu AUR, însă ulterior ar fi inițiat o moțiune de cenzură împreună cu această formațiune politică.

”Cel puţin ăsta e punctul meu de vedere şi nu are legătură cu persoana mea, ci doar cu ce s-a întâmplat în toată această perioadă. Doar trebuie să faci o analiză. Gândiţi-vă că am spus, domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles şi are declaraţiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Şi astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declaraţie. Şi aşa mai departe. Putem să luăm foarte multe situaţii de genul acesta şi, aşa cum v-am spus, nu te poţi baza pe astfel de angajamente”, a mai transmis liderul PNL.

Ilie Bolojan: „Sunt pregătit pentru orice scenariu politic”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar fi adoptată.

Întrebat ce ar face în cazul pierderii sprijinului parlamentar, el a subliniat că experiența acumulată în funcțiile publice și încrederea primită de-a lungul timpului îl motivează să rămână implicat în viața politică.

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică. O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.

Totodată, Ilie Bolojan a arătat că, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, își va încheia mandatul având sentimentul datoriei împlinite, indiferent de evoluțiile politice ulterioare.

Acesta a mai precizat că se consideră împăcat cu deciziile luate în fiecare zi a mandatului său de premier, susținând că a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a onora responsabilitatea acestei funcții.