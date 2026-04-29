Ilie Bolojan a afirmat că moțiunea de cenzură depusă în Parlament de PSD, AUR și PACE, deși reprezintă un instrument democratic legitim, ar trebui să fie însoțită de o alternativă clară de guvernare, așa cum se întâmplă în alte state europene. El a subliniat că actualul demers politic nu oferă o direcție concretă pentru perioada următoare.

„În alte țări sistemul de depunere a moțiunilor presupune și oferirea unei soluții. Astăzi deși avem o alianță PSD-AUR, probată prin faptul că moțiunea este pregătită în comun, au fost făcute declarații instituționale de cele două partide. E anormal să faci asta și să nu pui nimic în loc. Orice om rațional care votează o astfel de moțiune trebuie să se întrebe ce vine în loc. În Germania trebuie să anunți și premierul și Guvernul pentru a nu exista haos”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a evidențiat pentru TVR că, în lipsa unei alternative guvernamentale, adoptarea moțiunii ar putea genera instabilitate și incertitudine la nivel instituțional. Potrivit lui, responsabilitatea parlamentarilor este de a evalua nu doar contextul politic, ci și consecințele deciziilor lor.

În același context, Ilie Bolojan a menționat că discuțiile din interiorul Parlamentului sunt firești înaintea unui vot de asemenea importanță, însă decizia finală trebuie să reflecte o analiză responsabilă.

„Sigur că așa cum se întâmplă la fiecare moțiune există o agitație înainte de moțiune, discuții între parlamentari, în interiorul grupurilor, se întâmplă și acum, e un fenomen normal. Am discutat și voi discuta cu orice parlamentar care având o atitudine responsabilă caută să vadă ce motive stau la baza acestui tip de demers, care sunt soluțiile gândite pentru viitor, dar asta fiecare parlamentar va decide în funcție de conștiința lui”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a spus clar că liberalii nu vor mai putea face parte dintr-o coaliție de guvernare alături de PSD.

Nu se va întâmpla asta nici dacă Nicușor Dan va chema din nou partidele la Cotroceni. În schimb, Bolojan spune că PNL va putea construi un pol de modernizare, la nevoie, chiar și din opoziție.

„Responsabilitatea crizei este în curtea PSD. Noi suntem un partid responsabil și nu fugim. Dacă se va ajunge la o consultare post-moțiune, vom merge la Cotroceni și vom spune punctul nostru de vedere. Adică putem fi la guvernare, nu mai putem fi în coaliție cu PSD. Dacă vin cu o soluție. Dacă nu, PNL poate să caute o alternativă trebuie să construim un pol de modernizare, asta se poate face și din opoziție. Niciun partid nu e veșnic la putere”, a punctat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a caracterizat moțiunea drept un atac politic generat de măsurile adoptate pentru reducerea risipei bugetare și combaterea practicilor ineficiente. El a susținut că aceste decizii au afectat interese consolidate în anumite zone economice.

„Dacă ar fi să rezum o situație, această moțiune este moțiunea „stingem lumina”. În afară de un deranj politic, în afară de faptul că premierul nu a fost un premier comod pentru risipă, pentru încălcarea înțelegerilor, lipsă de seriozitate și fugă de răspundere, în toată această perioadă am luat câteva măsuri care au deranjat puternic”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a oferit și un exemplu concret privind presiunile asupra bugetului de stat, subliniind nivelul ridicat al dobânzilor plătite de România.

„În momentul în care România avea pierderi enorme, plăteam dobânzi enorme, de 60 de miliarde vor fi doar dobânzile anul acesta, cât valoarea Autostrăzii Moldovei, în mod evident nu am mai permis ca bugetul să mai fie stabilit ca o pușculiță, asta a deranjat foarte mult. Cum o familie trebuie să aibă grijă de economii dacă are rate, asta a trebuit să fac. Am blocat și am pus reflectoarele pe zone care ne generau niște pierderi masive”, a explicat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește sectorul energetic, acesta a indicat probleme structurale legate de autorizațiile acordate fără acoperire investițională, care au afectat funcționarea pieței.

„Gândiți-vă că nu avem cum să scădem prețul energiei în perioada următoare dacă nu creștem producția. În condițiile în care ai emis autorizații de racordare care sunt date doar pe hârtii, fără garanții în spate, fără investiții care să se facă și nu s-au făcut, de trei patru ori mai mari decât capacitatea rețelelor, de 10 ori mai mari decât necesarul nostru de energie, ai blocat accesul sau l-ai scumpit foarte mult. Sunt niște sume enorme în joc”, a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că aceste practici au fost folosite pentru speculații, în detrimentul investitorilor reali.

„Din cea mai mare parte a acestor documentații pe hârtie ele nu deveneau realitate, ci stăteau la pândă să fie vândute unor oameni serioși care nu-și puteau realiza investițiile”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Documentul a fost depus de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE – Întâi România și a fost citit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. La ședința de prezentare nu au fost prezenți Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

Dezbaterea și votul asupra moțiunii sunt programate pentru data de 5 mai, moment care va decide dacă actualul Executiv își va continua mandatul sau va fi demis.

