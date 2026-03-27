Meteorologii ANM au emis o avertizare cod galben valabilă între 27 martie, ora 10:00, și 30 martie, ora 10:00, pentru intensificări temporare ale vântului și precipitații însemnate cantitativ în cea mai mare parte a țării. Vântul va atinge în general 45–55 km/h, iar la munte, mai ales la altitudini mari, rafalele pot depăși 70–80 km/h.

Ploile se vor extinde din sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile, având local caracter de aversă și fiind însoțite, în sud-vest și sud, de descărcări electrice vineri și sâmbătă. În zonele montane, la altitudini de peste 1600 m, în special în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge, se va depune strat de zăpadă consistent, cu grosimi medii de 40–50 cm, și va fi viscol.

Pe durata intervalului, se estimează acumulări de apă de 40–60 l/mp și, local, peste 70–80 l/mp, iar în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei vor predomina aversele însoțite de descărcări electrice.

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie, între 27 martie, ora 10:00, și 27 martie, ora 22:00, este cod galben de vânt în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, Transilvania și sud-vestul Dobrogei. Meteorologii avertizează că viteza vântului va atinge 50–70 km/h, iar la altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali rafalele pot ajunge la 90–100 km/h.

De asemenea, între 27 martie, ora 22:00, și 28 martie, ora 17:00, codul galben rămâne valabil în Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde vântul va avea intensificări locale și temporare, cu rafale de 50–65 km/h.

Meteorologii au anunțat vineri că, în intervalul 30 martie – 27 aprilie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor țării. În schimb, precipitațiile vor fi peste medie, mai ales în prima parte a intervalului, potrivit estimărilor emise de ANM.

Săptămâna 30.03 – 06.04.2026

Temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice pentru această perioadă în întreaga țară. Precipitațiile vor fi peste medie în regiunile sudice, estice și local în centrul țării, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar vor fi deficitare local în nord-vestul extrem al României.

Săptămâna 06.04 – 13.04.2026

Valorile termice vor rămâne apropiate de normal în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa în general în jurul mediei climatologice.

Săptămâna 13.04 – 20.04.2026

Temperaturile medii se vor menține apropiate de cele normale la nivel național. Regimul pluviometric va fi, în majoritatea zonelor, similar celui obișnuit pentru această perioadă.

Săptămâna 20.04 – 27.04.2026

Valorile termice vor fi conforme mediilor specifice, iar precipitațiile vor fi în general apropiate de normal în toate regiunile țării.

Estimările pentru aceste patru săptămâni au fost realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, fiind calculate abaterile medii săptămânale ale temperaturii aerului și cantităților de precipitații față de perioada 2006–2025.