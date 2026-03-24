România traversează zile neobișnuit de calde pentru această perioadă, însă meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că episodul de încălzire va fi de scurtă durată.

Temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius în vestul și sudul țării, iar în București maximele ar putea ajunge la 18-19 grade. Schimbarea bruscă a vremii va începe foarte curând.

Potrivit ANM, schimbarea bruscă a vremii va începe în noaptea de joi spre vineri, când un val de aer polar va pătrunde în țară. Până atunci, vremea va rămâne mult mai caldă decât normalul perioadei, iar joi este așteptată cea mai ridicată valoare termică, cu maxime de până la 20°C în sud și vest.

Ulterior, temperaturile vor scădea semnificativ, iar sâmbătă maximele nu vor mai depăși, în general, 10–14 grade Celsius.

Odată cu răcirea, aria precipitațiilor se va extinde treptat. De vineri, ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, iar weekendul va aduce un episod de instabilitate accentuată.

În zonele montane înalte sunt așteptate precipitații mixte, iar cantitățile de apă pot deveni însemnate, mai ales la munte și în sudul țării. Meteorologii au atras atenția că ploile pot fi de durată, ceea ce va duce la acumulări importante de apă.

Prognoza pe termen mediu indică o perioadă mai rece decât normalul pentru această perioadă a anului. Instabilitatea atmosferică va persista în următoarele săptămâni, cu episoade frecvente de ploi.

În plus, la începutul lunii aprilie nu este exclus ca precipitațiile mixte să apară inclusiv în zonele mai joase, nu doar la munte. Meteorologii estimează că acest regim de vreme schimbătoare s-ar putea menține până în apropierea sărbătorilor de Paște.

În plus, ANM a publicat marți, 24 martie, estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni, pentru intervalul 23 martie – 20 aprilie. În cea mai mare parte a perioadei va ploua, iar temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale.

Pentru săptămâna 23.03 – 30.03, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice, cu o abatere termică ușor mai accentuată în nord. Regimul pluviometric va fi excedentar în sud-vest, sud și est, precum și în zonele montane, dar local deficitar în nord-vest.

Între 30.03 – 06.04, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât normalul, mai ales în zonele montane, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, cu precădere în jumătatea estică.

În săptămâna 06.04 – 13.04, temperatura medie a aerului va fi ușor mai coborâtă decât normalul, cu regim pluviometric ușor excedentar în est și sud-est, iar în rest apropiat de normal.

În intervalul 13.04 – 20.04, mediile valorilor termice se vor apropia de cele normale pentru această perioadă, iar cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normalului în toate regiunile țării.

Întreaga perioadă prognozată arată că România va traversa un final de martie și început de aprilie cu vreme schimbătoare, marcate de episoade de ploi și temperaturi mai scăzute decât normalul.