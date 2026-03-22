Vremea în România, cea mai nouă prognoză de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Specialiștii avertizează că săptămâna va debuta cu ploi în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, dar de marți încolo, vremea se va încălzi și se vor resimți temperaturi mai ridicate decât normal pentru această perioadă.

Specialiștii atenționează că, pe fondul precipitațiilor și al brumei, circulația poate fi influențată, mai ales în zonele intracarpatice și în regiunile joase afectate de ceață.

Luni, cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice, temporar noros în restul țării, iar meteorologii prognozează ploi locale în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În alte regiuni, precipitațiile vor fi izolate.

La munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.400 de metri, se vor înregistra precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud-est, cu rafale de 40–45 km/h, transmite ANM.

Temperaturile maxime pentru ziua de luni se vor încadra între 8 și 16 grade, cu valori mai scăzute, în jur de 6 grade, în estul Transilvaniei, iar minimele vor fi între -3 și 7 grade. În regiunile intracarpatice, dimineața, vor fi posibile brumă și ceață pe arii restrânse.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10–11 grade, iar minima de 3–5 grade.

Marți, vremea se va încălzi considerabil, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor situa peste mediile obișnuite pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse se vor înregistra ploi slabe în centrul și sudul țării. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare local, în special în regiunile sud-estice.

Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor situa între 8 și 18 grade, iar minimele între 0 și 7 grade, cu valori mai scăzute, de până la -3 grade, în zonele depresionare. Dimineața, izolat, se va forma brumă în zonele deluroase și ceață în regiunile joase.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii martie, cu cer parțial înnorat și vânt slab până la moderat. Maximele se vor situa între 15 și 17 grade, iar minimele între 4 și 6 grade.

Miercuri, valorile termice vor continua să fie peste normal pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 9 și 18 grade și minime între 1 și 8 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, unde minima va atinge -3 grade.

Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse se vor înregistra averse în centrul și sudul țării, indică specialiștii ANM. La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi slabe și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne în sudul Banatului.

Dimineața și pe timpul nopții, în special în regiunile extracarpatice și în depresiuni, se va forma ceață, iar pe spații mici va apărea brumă.

În București, vremea se va menține ușor mai caldă decât normal, cu cer mai mult noros în prima parte a zilei, apoi variabil. Vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi de 16–17 grade, cu minime de 2–5 grade.

Această prognoză emisă de ANMarată o tendință clară de încălzire după o zi inițial ploioasă, cu condiții meteo mai favorabile începând de marți.