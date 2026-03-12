Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță schimbări semnificative în vremea din România în perioada 12–19 martie 2026. După o perioadă caracterizată de cer senin și temperaturi ușor peste medie, țara noastră se va confrunta cu o răcire accentuată și posibil precipitații începând cu data de 17 martie.

Până la mijlocul lunii martie, România va fi influențată de un regim de mare presiune atmosferică, care va aduce condiții stabile și precipitații reduse. Media națională de precipitații este de doar 0,1 l/mp, mult sub media multianuală de 41 l/mp. Temperaturile medii au fost cu aproximativ 1°C peste normal, situându-se la 4,6°C.

Aceste condiții au generat amplitudini mari între temperaturile de zi și noapte, inversiuni termice și ceață locală, în special în regiunile sudice și estice ale României. Meteorologii subliniază că martie 2026 se încadrează printre cele mai uscate luni din ultimele decenii.

Începând cu jumătatea lunii martie, circulația atmosferică va deveni predominant zonală, adică aerul se va deplasa de la vest spre est. Această schimbare este legată de faza pozitivă a Oscilației Nord-Atlantice (NAO+), care favorizează transportul eficient de mase de aer oceanic moderat cald și umed către Europa de nord și vest.

În același timp, sudul Europei și bazinul Mediteranei vor rămâne sub influența unor zone de presiune ridicată, ceea ce înseamnă vreme stabilă și uscată în aceste regiuni.

Meteorologii ANM avertizează că, începând cu 14 martie, undele Rossby vor favoriza transportul de aer rece polar spre vestul și centrul Europei. În bazinul vestic al Marea Mediterană, condițiile termice și de umiditate vor favoriza formarea unor cicloni care pot influența indirect și România între 17 și 19 martie.

După 17 martie, circulația aerului va fi predominant nordică sau nord-estică, ceea ce va aduce temperaturi mai scăzute în majoritatea regiunilor. În regiunile intracarpatice, valorile maxime vor depăși 15°C, iar izolat pot ajunge până la 20°C, în timp ce sudul și estul țării vor înregistra temperaturi mai mici, influențate de umezeala dinspre Marea Neagră.

Meteorologii avertizează asupra ceaței și stratului de nori joși care vor persista în special în zonele sudice și estice, contribuind la senzația de frig și reducând vizibilitatea pe drumuri.