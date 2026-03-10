Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 9 martie – 5 aprilie 2026.

În prima săptămână, între 9 și 15 martie, temperaturile vor fi apropiate de normal în sud și sud-est, iar în restul țării vor fi mai ridicate decât de obicei. Cantitatea de ploaie va fi mai mică decât normal la nivel național.

În săptămâna 16 – 22 martie, temperaturile vor fi ușor mai mari decât normal în vest, nord și centrul țării, iar în celelalte zone vor fi aproape normale. Precipitațiile vor fi normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi mai reduse.

În perioada 23 – 29 martie, temperaturile medii vor fi puțin mai ridicate decât normal în întreaga țară, mai ales în nord-vest. Precipitațiile vor fi deficitare local în nord-vest, iar în rest vor fi aproape normale.

În ultima săptămână, 30 martie – 5 aprilie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în toată țara. Cantitatea de ploaie va fi ușor peste normal în zonele montane și sub-montane, iar în rest va fi aproape normală.

ANM a publicat, totodată, și prognoza pentru următoarele două săptămâni, între 9 și 22 martie, oferind o imagine clară asupra temperaturilor și precipitațiilor din diferite regiuni ale țării.

În Muntenia, maximele vor fi în jur de 14–16 grade pe tot parcursul perioadei, iar minimele vor coborî spre -1 grad între 10 și 13 martie, apoi se vor menține în jur de 2 grade. Precipitațiile vor fi rare, însă după 18 martie sunt posibile ploi slabe.

Oltenia va avea temperaturi maxime între 13 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori între 12 și 14 martie. Minimele vor fi în jur de 0 grade la începutul perioadei, apoi vor urca ușor spre 2 grade. Ploile vor fi rare, dar după 17 martie sunt posibile precipitații slabe.

În Dobrogea, maximele se vor situa în jur de 12 grade, iar minimele vor fi între 0 și 2 grade în primele zile, crescând apoi spre 3 grade. Precipitațiile vor fi slabe și posibile după 18 martie.

Moldova va avea maxime între 14 și 16 grade și minime în jur de -1 grad la început, urcând spre 1 grad spre finalul intervalului. Precipitațiile slabe sunt așteptate după 18 martie.

Maramureș va avea temperaturi maxime între 15 și 18 grade, cu cele mai mari valori între 12 și 15 martie. Minimele vor fi în jur de -1 grad la început și vor urca spre 2 grade după 13 martie. Probabilitatea de ploaie crește după 16 martie.

În Banat, maximele vor urca ușor de la 15 la 18 grade până la jumătatea lunii, apoi vor scădea spre 16 grade. Minimele vor fi între 2 și 4 grade, iar șansele de precipitații cresc după 17 martie.

Crișana va avea temperaturi maxime între 15 și 18 grade și minime care pleacă de la 1 grad și ajung între 2 și 4 grade după 11 martie. Ploile sunt posibile în jurul datei de 13 martie și apoi după 16 martie.

Transilvania va avea maxime între 14 și 16 grade, cu cele mai mari valori între 12 și 16 martie. Minimele vor fi negative, între -4 și -2 grade, până pe 16 martie, după care vor urca spre 0 grade. Ploile slabe sunt așteptate după 17 martie.

La munte, maximele vor fi între 4 și 7 grade, cu cele mai ridicate valori între 11 și 13 martie, iar minimele între -4 și -2 grade. Precipitațiile slabe sunt posibile după 16 martie.