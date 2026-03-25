Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri (25 martie) o avertizare de vreme rea valabilă în perioada 26 martie, ora 12.00 – 30 martie, ora 10.00, interval în care sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, ninsori la munte și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor. Meteorologii anunță că fenomenele vor afecta treptat întreaga țară, iar cantitățile de apă ar putea depăși local 35 de litri pe metru pătrat.

Începând de joi, vântul va sufla temporar cu putere în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții se va intensifica mai ales în Oltenia și Muntenia.

De asemenea, vineri și sâmbătă rafalele vor fi resimțite în cea mai mare parte a teritoriului, cu viteze cuprinse în general între 45 și 55 km/h. În zona montană, la altitudini ridicate, sunt prognozate rafale ce pot depăși 70–80 km/h.

De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde progresiv toate regiunile, potrivit ANM.

La munte, mai ales la altitudini de peste 1.700 de metri, inițial în Carpații Meridionali și ulterior în celelalte masive, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, fiind posibilă depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Până la finalul intervalului, meteorologii estimează acumularea unor cantități moderate de apă, de 20–25 l/mp, dar și valori mai ridicate în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane.

„INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte și strat de zăpadă Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h. De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20…25 l/mp și local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane”, este informarea completă transmisă de meteorologi.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat la România TV că, spre finalul săptămânii, masa de aer rece va avansa asupra României, determinând o răcire generalizată.

Aceasta a arătat că temperaturile maxime nu vor depăși 9–10 grade, iar duminică diferențele termice zilnice vor ajunge la 10–13 grade.

Totodată, în zona montană, până la începutul săptămânii viitoare, sunt posibile episoade de ninsoare, ploi și vânt puternic.