Vremea ANM Cele mai scăzute temperaturi, în jur de 6 grade, se vor înregistra în depresiuni.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va rămâne noros, cu ploi slabe și intermitente. Vântul va fi mai puternic, atingând rafale de până la 45 km/h. Temperaturile vor fi mai ridicate decât duminică, ajungând spre prânz la valori de 11–12 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul va fi în general noros, cu ploi slabe, trecătoare. În anumite zone va apărea și soarele, iar vântul va avea ușoare intensificări. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 13–14 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea va fi variabilă, cu alternanțe între înnorări și perioade cu soare. Nu sunt prognozate precipitații, iar valorile termice vor fi apropiate de normalul perioadei. Pe timpul nopții, temperaturile pot coborî până la 0 grade, existând condiții de brumă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi în general plăcută, cu perioade însorite și înnorări trecătoare. Temperaturile vor fi peste normalul perioadei, vântul va sufla slab, iar maximele vor ajunge în jurul valorii de 16 grade.

În vestul țării, vremea se menține bună, deși cerul va avea unele înnorări temporare. Șansele de precipitații sunt reduse, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru luna martie.

În restul Transilvaniei, cerul va fi mai mult noros, iar pe alocuri pot apărea ploi slabe. La munte, la altitudini mari, sunt posibile lapoviță și ninsoare, iar în depresiuni temperaturile vor scădea, cu valori de aproximativ 6 grade în zone precum Miercurea Ciuc.

În Oltenia, cerul va fi predominant noros, cu ploi pe parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 11–12 grade, iar pe timpul nopții vor coborî la 5–6 grade, cu menținerea condițiilor de precipitații.

În sudul României, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, cu maxime de cel mult 11 grade. Cerul va rămâne acoperit de nori, iar ploile își vor face apariția pe parcursul zilei.

În București, atmosfera se menține închisă. Vor fi precipitații slabe, de scurtă durată, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va opri în jurul valorii de 11 grade, ușor sub normalul perioadei.

Marți, vremea se încălzește, cu maxime de până la 17 grade și alternanțe între înnorări și perioade însorite. Miercuri, cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, dar fără precipitații, urmând ca spre seară să se degajeze, iar maxima să rămână în jur de 17 grade. Joi, vremea devine și mai caldă, cu temperaturi de până la 18 grade, dar în noaptea următoare sunt posibile înnorări și apariția ceții.

La munte, vremea va fi în general mohorâtă, cu precipitații slabe mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură. La altitudini de peste 1.400 de metri vor predomina lapovița și ninsoarea, însă vântul nu va crea probleme majore, iar temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.

Marți, vremea se încălzește și devine mai însorită, cu precipitații izolate și slabe cantitativ. Miercuri, atmosfera rămâne schimbătoare, cu alternanțe între soare și nori, iar la altitudini mari pot apărea din nou lapoviță și ninsoare. Joi, temperaturile cresc, dar vântul se intensifică, iar norii se vor extinde în majoritatea masivelor montane, aducând precipitații în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor.