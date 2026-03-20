Situația tensionată din Ierusalim s-a agravat după ce un fragment de proiectil a căzut direct în interiorul Orașului Vechi al Ierusalimului, într-o zonă extrem de sensibilă din punct de vedere religios și simbolic. Impactul a avut loc în cartierul evreiesc, foarte aproape de zidurile istorice ale Ierusalimului.

La scurt timp după declanșarea alertelor de rachete iraniene, două explozii puternice au zguduit cerul deasupra Ierusalimului, fiind urmate de un impact violent la sol. Locul unde a căzut proiectilul se află la doar câteva sute de metri de Esplanada Moscheilor, de Moscheea Al-Aqsa, de Zidul Plângerii și de Bazilica Sfântului Mormânt.

Imaginile surprinse din Ierusalim arată distrugeri vizibile pe o stradă acoperită de moloz, în apropierea unei parcări și a hotelului „Sephardic House”. Zona a fost imediat izolată de forțele de securitate, care au intervenit pentru a elimina orice pericol suplimentar.

Reprezentanții armatei israeliene au reacționat dur după incidentul din Ierusalim și au transmis că

„Ceea ce vedeţi aici este rezultatul atacurilor cu rachete iraniene. Oraşul Vechi din Ierusalim, chiar lângă Muntele Templului (numele pe care evreii îl dau Esplanadei Moscheilor, construită pe ruinele Templului evreiesc distrus în secolul I, n.r.), a fost lovit de fragmente de rachete iraniene”.

Aceștia au acuzat în continuare că „Regimul iranian dovedeşte încă o dată că trage fără discriminare – fie că este vorba de zone civile sau de locuri sacre – cu intenţia de a distruge statul Israel”.

Ministrul de externe Gideon Saar a comentat situația din Ierusalim, afirmând: „«cadoul» iranian pentru Eid al-Fitr (sărbătoarea Fitr, care marchează sfârşitul Ramadanului, celebrată vineri): rachete asupra (moscheii) Al-Aqsa”.

Ulterior, acesta a subliniat gravitatea incidentului din Ierusalim și a declarat:

„Atacul iranian împotriva locurilor sfinte pentru cele trei religii dezvăluie nebunia regimului iranian, care pretinde că este religios”.

La nivel local, intervenția autorităților din Ierusalim a fost rapidă, iar zona afectată a fost complet securizată.

„Este periculos aici”, a spus un poliţist unei jurnaliste AFP, în timp ce ambulanţele se îndreptau spre locul incidentului din Ierusalim.

O altă polițistă a explicat situația, precizând:

„Nu este vorba de un impact direct, ci de şrapnel”.

Martorii din Ierusalim au descris momente de panică.

„Eram înăuntru, am auzit o explozie uriaşă, am crezut că a explodat casa, eram îngroziţi”, a povestit Devorah Abramson, o locuitoare din Ierusalim.

Poliția a confirmat intervenția în curs, precizând că „intervine în prezent pentru a izola o zonă şi a se ocupa de un dispozitiv exploziv căzut în oraşul Ierusalim”, iar „Potrivit autorităţilor medicale, o persoană a fost uşor rănită şi a fost evacuată de la faţa locului în urma undei de şoc”.

În paralel cu incidentul din Ierusalim, alerte de rachete au fost emise pe tot parcursul zilei de vineri în centrul Israelului, inclusiv în zona Tel Aviv și în regiunea Ierusalimului. Cel puțin două persoane au fost rănite în apropiere de Tel Aviv, iar imaginile arată locuințe afectate de incendii, inclusiv în Rehovot.

Pe fondul escaladării violențelor care au inclus și incidentul din Ierusalim, Iranul a lansat noi amenințări care depășesc granițele regiunii. Oficialii iranieni au avertizat că zonele turistice și de agrement din întreaga lume ar putea deveni ținte, într-un context de confruntare tot mai intensă.

Aceste declarații vin după atacurile recente asupra infrastructurii iraniene și eliminarea unor lideri de rang înalt, evenimente care au amplificat tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Abolfazl Shekarchi, a transmis un mesaj dur, afirmând:

„Îi urmărim pe oficialii și comandanții voștri lași, pe piloții și soldații ticăloși. De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, promenadele, stațiunile și centrele turistice și de divertisment din lume nu vor mai fi sigure nici pentru voi”, a spus el.

În același timp, oficialii iranieni susțin că pot continua producția militară, în ciuda atacurilor suferite.

„Producem rachete chiar și în condiții de război, ceea ce este uimitor și nu există nicio problemă specială în stocarea lor”, a fost mesajul transmis de reprezentanții militari.

De asemenea, conducerea iraniană a indicat că nu există intenția de a opri conflictul în perioada imediată.

„Acești oameni se așteaptă ca războiul să continue până când inamicul va fi complet epuizat”, au transmis oficialii.

În plan internațional, tensiunile sunt alimentate și de propuneri controversate. Rusia ar fi sugerat Statelor Unite oprirea schimbului de informații cu Iranul în schimbul retragerii sprijinului pentru Ucraina, ofertă care a fost respinsă de Washington, dar care a generat îngrijorări serioase în rândul diplomaților europeni.