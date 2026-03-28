Iarna a revenit cu forță în România. La Rânca ninge viscolit, iar stratul de zăpadă a depășit 35 de centimetri. Meteorologii de la ANM au emis mai multe avertizări cod portocaliu de viscol pentru zonele montane din Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. Se prognozează ninsori abundente, iar vântul va sufla cu viteze de până la 120 km/h.

România se confruntă cu alerte meteo de fenomene severe la final de martie. În aproape toată țara sunt așteptate ploi și vijelii, iar în zonele montane ninge, fiind emis chiar și cod portocaliu de viscol. Meteorologii au anunțat încă de ieri că, la altitudini de peste 1.400 de metri, va ninge viscolit, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de centimetri.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că intervine în zonele montane afectate de ninsori din centrul țării. Reprezentanții instituției au precizat că utilajele de deszăpezire acționează pe mai multe drumuri naționale situate la altitudini ridicate în județele Brașov, Sibiu și Harghita și au recomandat șoferilor să circule cu prudență.

Pentru regiunile înalte din județele Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri, a fost emis cod portocaliu de viscol.

Aici, vântul a depășit viteze de 100 km/h, spulberând stratul de zăpadă proaspătă.

Până dimineața zilei de 30 martie, o mare parte a zonei montane din România rămâne sub cod galben de ninsori și viscol.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață două avertizări nowcasting, valabile până la ora 12:00, de cod galben pentru ninsoare și vânt puternic în zonele montane, la altitudini de peste 1.800 m, din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor semnala ninsori însoțite de rafale de vânt de 70–90 km/h, reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

Avertizările nowcasting pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru perioade de maximum șase ore, conform precizărilor ANM.

Mai multe județe din România se află sub pericol de inundații, codul galben vizând ploi torențiale care afectează cea mai mare parte a țării. În unele localități, cantitatea de apă acumulată poate ajunge la 60–80 de litri pe metrul pătrat.

La Rânca a nins toată noaptea, iar echipaje de poliție sunt deja pe DN 67C Novaci-Rânca. Șoferii sunt sfătuiți să nu pornească la drum dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru iarnă. În județul Hunedoara a fost emisă o alertă RO-Alert, iar până la miezul nopții a fost în vigoare o avertizare imediată cod portocaliu pentru vânt puternic și ninsori abundente.

Sâmbătă, 28 martie – răcire și ploi moderate

Vremea se va răci, cerul va fi noros și vor fi ploi moderate cantitativ. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va atinge 10–11 grade, iar minima va fi de 4–5 grade.

Duminică, 29 martie – cer înnorat și precipitații

În intervalul 29 martie, ora 09:00 – 30 martie, ora 10:00, cerul va fi înnorat, iar ploile vor continua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, iar cea minimă de 5–6 grade.