Totodată, Nicușor Dan a subliniat că există o limită clară pe care nu o va depăși, precizând că nu va desemna niciodată un premier în eventualitatea formării unui guvern PSD–AUR.

Într-un interviu acordat Europa FM, șeful statului a afirmat că actuala situație politică reflectă o divizare profundă a societății, apărută în urma alegerilor parlamentare din 2024.

„Aș vrea să spun un lucru mai general, care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici și jocul politic. Noi avem o societate după alegerile parlamentare din 2024 care s-a grupat în 3 mari categorii. 30% PNL-USR să-i spunem reformist, 30% PSD conservator și 40% o direcție anti-occidentală. Speranța mea, ce cred eu că e rezonabil, forțele pro-occidentale să coopereze pentru a-i da României sustenabilitate financiară, pentru a progresa”, a spus el.

Întrebat despre originea actualei crize, președintele a evitat să nominalizeze un responsabil direct, subliniind în schimb existența tensiunilor din societate și din spațiul public.

„Exact, asta e întrebarea. Nu e vorba despre lideri politici. Mă preocupă că după ce fiecare am trecut de șocul alegerilor, ne-am întors la o luptă de uzură în care și societate, și influenceri incită pe aceste război între aceste două tabere pro-occidentale și liderul politic încearcă să satisfacă această dorință. În loc de colaborare, ne-am întors la lupta veche stânga-dreapta”, a mai spus șeful statului.

Întrebat dacă PSD este principalul responsabil pentru escaladarea tensiunilor, în contextul referendumului anunțat de social-democrați, Nicușor Dan a făcut referire la existența unor resentimente de ambele părți implicate.

„Eu văd foarte mult resentiment dintr-o parte și din alta, vorbesc de susținători, văd în aceeași cheie și contestarea de la numirea procurorilor, care văd într-un mod resentimentar dizolvarea PSD”, a spus el.

În ceea ce privește poziționarea sa față de premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a declarat că nu dorește să susțină niciuna dintre taberele aflate în conflict, menținându-și o poziție de neutralitate în actuala dispută politică din Coaliție.

„Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte. Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta. Totuși trebuie să ducem înainte țara asta, să avem un dialog”, a declarat președintele.

Referitor la soluțiile pentru depășirea crizei, Nicușor Dan a afirmat că acestea ar trebui să fie asumate de partidele implicate, respectiv PSD și PNL, precizând că evoluțiile din perioada următoare vor depinde de deciziile fiecărei formațiuni. Totodată, acesta a subliniat că își va păstra rolul de mediator și va continua să îndemne la calm.

Întrebat despre scenariul în care PSD ar merge mai departe cu o moțiune de cenzură, președintele a precizat că nu are atribuții directe în gestionarea unui astfel de conflict politic.

„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem, o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”, a precizat acesta.

Întrebat de ce nu îl mai susține pe Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a reiterat că nu dorește să se poziționeze de partea niciuneia dintre tabere, subliniind că fiecare partid își va exprima în mod democratic propria acțiune politică și că rolul său este de a încerca să aducă părțile la dialog.

Acesta a recunoscut existența unor tensiuni în cadrul Coaliției, vorbind despre o lipsă de încredere și despre o susținere insuficientă din partea PSD față de premierul aflat la conducerea guvernului.

Întrebat dacă PSD încalcă protocolul semnat pentru menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier până în 2027, șeful statului a afirmat că, în opinia sa, acest acord este încălcat, precizând însă că fiecare parte implicată are propria interpretare asupra situației.

„Dacă îi întrebați pe ei, ei vor spune că nu mai există o situație de colegialitate care să permită continuarea coaliției. Văd că e un conflict între cele două partide. Ne așteptăm cu toții ca PSD să anunțe, ca PNL să respecte ce a votat în comitetul politic, va fi o perioadă în care sper că vom avea un acord politic pe niște acțiuni parlamentare pe PNRR. Mai departe va exista un dialog politic între partide care se va soluționa cu un acord”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat că un scenariu de guvern minoritar este posibil, însă acesta ar avea nevoie, la un moment dat, de susținere parlamentară pentru a putea funcționa. Totodată, el a menționat că premierul Ilie Bolojan a afirmat public că nu va demisiona, subliniind că este „un om serios, care își respectă angajamentele”.

Întrebat când a aflat despre presupusele planuri ale PSD de a-l înlătura pe premier, șeful statului a precizat că tensiunile dintre partide nu sunt recente, ci există de mai multe luni, vorbind despre nemulțumiri reciproce apărute în timp.

Despre implicarea în deciziile interne ale partidelor, președintele a precizat că nu intervine în astfel de procese, subliniind că rolul său este unul de mediator, nu de a oferi sfaturi sau de a influența deciziile politice, inclusiv în cazul ideii unui eventual referendum intern în PSD.

În ceea ce privește viitorul său politic, Nicușor Dan a afirmat că, în acest moment, nu este preocupat de alegerile prezidențiale din 2030, menționând că, în termeni generali, și-ar dori un al doilea mandat, făcând referire la experiența acumulată în funcția de primar.

Președintele Nicușor Dan a respins categoric varianta formării unui guvern PSD–AUR, afirmând că nu ar putea accepta un astfel de scenariu politic.

Întrebat dacă ar desemna un premier în cazul unei astfel de formule guvernamentale, șeful statului a declarat că acest lucru ar presupune numirea unui prim-ministru din partea PSD, lucru pe care a subliniat că nu îl va face niciodată.

„Aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm: ar trebui să numesc un premier PSD. Eu nu o voi face niciodată”, a declarat președintele.

Întrebat despre posibilitatea menținerii rotativei guvernamentale în 2027, Nicușor Dan a afirmat că toate opțiunile rămân deschise. El a relatat că, la un Consiliu european din decembrie, un premier european i-a cerut detalii despre situația din România, iar el a explicat că în cadrul coaliției încep să apară tensiuni de natură personală. Totodată, a subliniat că percepe, în continuare, dorința celor patru partide de a participa la actul de guvernare.