Claudiu Manda a participat, joi, la podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, difuzat de evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care invitat a fost și Mirel Curea.

Secretarul general al PSD a anunțat că formațiunea politică din care face parte nu mai rămâne la guvernare, dacă PNL nu-l schimbă pe Ilie Bolojan din funcția de premier.

„În contextul în care ne considerăm sau suntem în continuare un partid responsabil și nu vrem să ducem țara într-o criză și mai mare, păstrăm această coaliție, păstrăm aceste proporții, nu discutăm despre miniștri. Sau putem să discutăm, dacă sunt, eu știu, propuneri. PNL poate foarte repede să vină cu altă propunere de prim-ministru. Sigur, sunt lucruri de direcție pe care le putem discuta”, a afirmat Claudiu Manda.

Care a vorbit despre percepția extrem de nefavorabilă a populației, față de liderii Coaliției de guvernare.

Noi vom exista obligatoriu ca guvernarea să fie pentru oamenii și să vedem că la sfârșitul acestei guvernări sau acestui an de zile sau perioada următoare, oamenii să fie mulțumiți. Să nu mai fim într-o situație în care 80% din populație spune că mergem într-o direcție greșită și partidele care au susținere astăzi în sondaje sau în Parlament au undeva 58%. Adică mai mult de jumătate din publicul nostru care ne-a votat acolo nu e mulțumit de direcție”, a afirmat Claudiu Manda.

De asemenea, politicianul a explicat și poziția PSD față de cei de la USR. „În ceea ce privește USR-ul, nu cred că o să ne punem într-o situație de a condiționa rămânerea într-o coaliție pro-europeană, să fie un partid sau altul exclus din această coaliție.”

PSD pleacă de la guvernare, dacă Bolojan va mai rămâne șef al Executivului. Care ar rămâne în funcție, doar printr-o alianță politică la care să participe cei de la AUR.

„Dacă domnul Bolojan dorește să mai rămână, nu o va face cu noi. Noi ne retragem miniștrii din Guvern. Nu cred că poate să pună secretarii de stat, cred că poate să pună doar dintre miniștrii interimari. Sau pune interimari cu 45 de zile. Nu suntem decidenți pentru ce trebuie să facă PNL-ul. Nu suntem decidenți pentru toată clasa politică.

În momentul în care domnul Bolojan dorește să rămână în continuare la guvernare, foarte bine, nu cu noi. Că vrea să rămână 45 de zile, că vrea să rămână printr-un vot pe care să-l obțină de la AUR, că vrea să rămână printr-o manevră de-asta, combinații cu AUR, gen nu bagă AUR moțiune, nu votează AUR o moțiune, rămâne așa”, a mai explicat liderul PSD.