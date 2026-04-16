Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o discuție de aproximativ 30 de minute cu președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Întâlnirea lor a avut loc înainte ca liderul PSD să plece în teritoriu pentru ultimele ședințe regionale ale social-democraților și vine în continuarea unei întrevederi de circa două ore dintre șeful statului și premierul Ilie Bolojan, desfășurată miercuri, 15 aprilie 2026.

În paralel, conducerea PSD a finalizat detaliile unui plan care vizează îndepărtarea lui Bolojan din funcția de premier al României. Dacă Bolojan nu va demisiona până la data de 23 aprilie 2026, miniștrii PSD intenționează să își depună demisiile. Grindeanu avertiza încă de miercuri asupra unei deteriorări semnificative a indicatorilor economici și a cerut o „resetare urgentă” a politicilor guvernamentale, invocând date pe care le consideră alarmante.

Surse politice din interiorul PSD susțin că Bolojan ar trebui să își prezinte demisia fără a mai fi nevoie de o procedură parlamentară. În cazul unui refuz, PSD ar urma să susțină o moțiune de cenzură inițiată de AUR și PACE. Conform legislației, dacă miniștrii PSD demisionează, premierul României are la dispoziție 45 de zile pentru a solicita un vot de încredere în Parlament.

Un sondaj recent realizat de Agenția de Rating Politic, la solicitarea postului de televiziune Digi24, reflectă percepția publică asupra tensiunilor politice actuale.

Majoritatea respondenților consideră că Nicușor Dan ar trebui să adopte o poziție neutră în conflictul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, această opțiune fiind susținută de 42,2% dintre participanți.

Alte răspunsuri indică indecizie, sprijin pentru una dintre părți sau lipsă de interes față de subiect. Rezultatele apar în contextul consultărilor recente purtate de președinte cu liderii coaliției de guvernare, inclusiv cu Sorin Grindeanu și, în perspectivă, cu Dominic Fritz înaintea unei ședințe importante a PSD în care se va decide dacă partidul își retrage sprijinul politic pentru actualul premier. În același timp, PSD analizează mai multe scenarii pentru schimbarea guvernării, inclusiv retragerea sprijinului politic ca mijloc de a forța demisia premierului. Cu toate acestea, Ilie Bolojan a declarat deja că nu intenționează să renunțe la funcție.

În ceea ce privește preferințele pentru conducerea Guvernului, cei mai mulți români afirmă că nu au o opțiune clară. Dintre politicieni, George Simion se situează pe primul loc în preferințe, urmat de Ilie Bolojan, în timp ce o parte semnificativă dintre respondenți ar prefera un tehnocrat în funcția de prim-ministru.

Sondajul de opinie a fost realizat pe un eșantion de 1.187 de persoane, în perioada 1–10 aprilie 2026, având o marjă de eroare de ±2,8%.