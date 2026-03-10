Reacția jurnalistului Dan Andronic a apărut după declarațiile făcute de Dominic Fritz într-o emisiune televizată, în care liderul USR a vorbit despre modul în care comunică cu președintele Nicușor Dan. Fritz a spus că discuțiile dintre ei au loc regulat, față în față, într-o sală despre care susține că nu ar conține dispozitive de înregistrare.

Într-o postare publică, jurnalistul a ironizat această afirmație și a pus sub semnul întrebării ideea că o încăpere obișnuită ar putea fi complet protejată de interceptări. Mesajul său a fost formulat într-un ton critic și sarcastic.

„Declarația lui Fritz că el se întâlnește săptămânal cu Nicușor Dan și discută politică, politichie, într-o cameră secretă la Cotroceni, unde sigur nu sunt microfoane, ne arată că omul ăsta ori e naiv, ori e prost. A treia variantă nu există. Acum, să-ți mai închipui că în secolul XXI, tu te aperi de microfoane stând într-o încăpere, înseamnă că n-ai înțeles nimic din ce se întâmplă în jurul tău. Și înțeleg că a lucrat și la președinția Germaniei, deci ar trebui să aibă cât de cât niște cunoștințe de securitate”, spune Dan Andronic.

Analistul politic a continuat ideea sugerând că, în realitate, protecția împotriva interceptărilor este mult mai complexă decât simpla alegere a unei camere fără microfoane vizibile. În opinia sa, conceptul invocat de Fritz ar avea sens doar în cazul unor spații special construite pentru securitate.

„Păi, nu prea e cum să te aperi de microfoane într-o încăpere. Decât dacă este o încăpere într-o încăpere. Nu știu dacă ați văzut în toate filmelele alea cu spioni. Există ăștia de la CIA de obicei, că rușii nu-și bat capul. Au o încăpere care e într-o înaltă încăpere și care e securizată și unde se, teoretic, nu bat microfoanele”, spune Dan Andronic.

Controversa a pornit după intervenția lui Dominic Fritz într-o emisiune televizată, unde liderul USR a descris relația politică pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Fritz a explicat că există un dialog constant între cei doi și că întâlnirile sunt organizate periodic la Palatul Cotroceni.

El a susținut că discuțiile sunt private și au loc într-o sală unde nu există dispozitive de înregistrare.

„Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei. Vorbim și la telefon dacă e nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei. Și este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știe doar el și eu ce discutăm”, a afirmat Dominic Fritz.

După această declarație, moderatorul emisiunii a schimbat subiectul, însă afirmația despre lipsa microfoanelor a generat reacții în spațiul public și comentarii critice din partea unor analiști politici.

În postarea sa, Dan Andronic a continuat să ironizeze afirmația liderului USR și a sugerat că acesta ar fi făcut o gafă politică. În același mesaj, jurnalistul a pus sub semnul întrebării dacă președintele Nicușor Dan ar fi exprimat vreodată temeri privind eventuale interceptări.

„Dar întrebarea nu este asta. Întrebarea este, mă Fritz, ți-a spus ție Nicușor că îi e frică de microfoane? Ți-a spus ție Nicușor că e frică să nu fie ascultat de-ai lui? Tu-ți dai seama ce prostie ai spus? Sunt convins că habar n-ai. Da. Asta e farmecul politicii românești. Din când în când, vine un prost și spune niște prostii. Nu că Fritz ar fi prost. Fritz este foarte inteligent. Să nu mă înțelegeți greșit. Doar din când în când, dă cu piciorul ăla, în găleata cu lapte. Și când te gândești că ăștia sunt oamenii care ar trebui să ne conducă, păi dacă îi lași singur într-o încăpere și le dai un Lego, nu-i scoți de acolo două săptămâni. Un Lego de ăla mai complicat pentru copii de 9 ani”, spune Dan Andronic.

În aceeași intervenție publică, Dominic Fritz a abordat și tema stabilității coaliției de guvernare și a relației tensionate dintre USR și PSD. Liderul USR a afirmat că președintele Nicușor Dan își dorește menținerea partidului său în coaliție.

Totodată, Fritz a criticat poziția PSD și a cerut social-democraților să spună clar dacă doresc să rămână la guvernare alături de PNL și USR sau dacă preferă o altă formulă politică.

„Este absolut iresponsabil, totuși, în momentul în care avem un război, și presupun că o să vorbim despre asta… S-ar putea să crească din nou prețurile. În momentul în care avem instabilitate în toată zona, în acest moment, să faci pași spre aruncarea guvernării în aer… Și atenție, nu pentru a apăra vreun român, ci doar pentru a-ți apăra propriile privilegii. Asta este un lucru destul de grav”, a subliniat președintele USR.

În finalul declarațiilor sale, Fritz a cerut explicit PSD să clarifice direcția politică pe care intenționează să o urmeze în perioada următoare.