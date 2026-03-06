Noile reguli privind jocurile de noroc dau primăriilor posibilitatea să decidă dacă aceste săli vor funcționa în orașele lor.

La Timișoara, autoritățile locale propun ca sălile de jocuri să fie mutate din zonele rezidențiale și din apropierea școlilor, pentru că tot mai mulți tineri au devenit dependenți de păcănele, după cum spun foști jucători. În prezent, în Timișoara există 173 de săli de jocuri de noroc, majoritatea la parter de bloc sau la mai puțin de 500 de metri de școli.

Primarul Dominic Fritz a explicat că noul regulament propune crearea unor zone speciale, departe de școli și locuințe, unde să se poată desfășura legal activități de tip „Las Vegas”. El a menționat că ar putea fi doar două sau trei zone, în special în zone industriale, unde operatorii să aibă libertatea să funcționeze.

„Mă refer la poate două sau maximum trei zone în Timișoara, mai ales în zone industriale, unde putem să dăm libertate operatorilor”, a spus Fritz.

Locuitorii susțin această inițiativă.

„Pe la 14 ani, am intrat în sala de jocuri din zonă, nu mi s-a cerut buletin, nimic, deși aveam clar față de copil. Am jucat primii mei 10 lei și am câștigat 350. Prieteni ai mei și-au amanetat bijuterii, ajungeau să aibă în aparat 2.000-3.000 de lei. La 15-16 ani mergeam să ne uităm la fructele care curgeau pe ecran și am băgat un card nepotrivit, pierzând 2.000 de lei. Atunci am zis: «Stop». Mă bucur că am reușit să scap, dar mulți prieteni sunt încă prinși în gheara jocurilor de noroc”, a povestit un tânăr. „În teorie, mi se pare o idee bună, poate vor reduce numărul de jucători”, a zis un localnic. Este o decizie mai mult decât bună. Sunt multe persoane care apelează la astfel de jocuri pentru a câștiga bani”, a adăugat o localnică.

Proiectul urmează să fie votat în plenul Consiliului Local Timișoara, care va decide dacă sălile de jocuri de noroc vor fi mutate în zone dedicate, departe de blocuri și școli.

Mai mulți primari din județul Sibiu au început consultări publice pe paginile lor de Facebook pentru a afla părerile oamenilor despre interzicerea sau limitarea jocurilor de noroc în localitățile lor. Ei întreabă cetățenii dacă vor ca aceste activități să fie interzise sau restricționate și așteaptă răspunsurile în comentarii.

Primăria Șelimbăr a creat și un chestionar online pentru a colecta opiniile locuitorilor, iar inițiativele vin după ce autoritățile locale au preluat competența de a autoriza sălile de jocuri de noroc, ca urmare a schimbărilor legislative la nivel național.

La Cisnădie, primarul i-a invitat pe locuitori să se pronunțe asupra viitorului jocurilor de noroc în oraș. El le-a adresat oamenilor trei întrebări despre dorința de interzicere sau limitare, tipurile de jocuri care ar putea fi permise și zonele unde sălile nu ar trebui să funcționeze.

Modificarea cadrului legal este un pas normal pentru că înainte primăria nu avea nicio pârghie legală să închidă sălile de jocuri, chiar dacă acestea funcționau aproape de sediul instituției, a punctat primarul. În prezent, în Cisnădie funcționează trei săli de „păcănele”, trei agenții de pariuri sportive și un punct de vânzare al Loteriei Române.

La Avrig, edilul și-a exprimat dorința ca jocurile de noroc să fie interzise, dar a spus că vrea mai întâi să afle opinia cetățenilor. El a subliniat că protejarea familiilor și a tinerilor trebuie să fie o prioritate și că administrația locală are responsabilitatea de a lua decizii care să creeze un mediu mai sănătos și sigur.

Decizia finală trebuie să fie asumată și să reflecte dorința majorității, a punctat edilul. încurajând oamenii să își spună părerea despre cum își doresc să fie orașul pentru ei și pentru copii.

Și la Mediaș, primarul a cerut opinia locuitorilor în legătură cu prezența jocurilor de noroc, menționând că în oraș se poartă o dezbatere pe acest subiect.

În Șelimbăr, administrația locală a lansat un chestionar online prin care îi întreabă pe cetățeni dacă sunt de acord cu autorizarea jocurilor de noroc în comună și îi invită să trimită răspunsul prin click pe SUBMIT sau REMITERE.