Nicușor Dan, perseverent atunci când este vorba despre ideile sale. Despre atitudinea politică a președintelui a vorbit Bogdan Jelea, în podcastul Contrapunct, realizat, joi, de Dan Andronic, pentru evz.ro, la care a participat și Victor Ciutacu.
Bogdan Jelea: Nicușor Dan e foarte perseverent în încăpățânările sale
Bogdan Jelea l-a cunoscut pe Nicușor Dan încă din perioada în care acesta ocupa funcția de primar general al Capitalei. Și consideră că trăsătura dominantă a politicianului este o formă de încăpățânare care, în anumite contexte tehnice sau legale, poate genera rezultate pozitive.
„A dovedit-o, este foarte perseverent în încăpățânările sale. Unele pot fi constructive din punct de vedere legal și tehnic. La chestiunea aceasta legată de șefii de parchete, eu aș zice că e o încăpățânare constructivă.
Până la urmă, dom’le, nu e ca și cum au venit lumina reprezentanților magistraților să candideze, iar ticălosul cu ghilimele de la Justiție, care e de la PSD, ministrul Justiției, domnul Marinescu i-a scos pe aia și i-a băgat pe unii care nu meritau. Șii uite, și-a băgat rudele.
Nu, nu s-a întâmplat așa. Au fost unu sau doi cel mult pe loc și în mod real, din ce am urmărit și eu, cei care s-au calificat erau cei mai de Doamne ajută, cu sau fără ghilimele. Asta în primul rând”, a explicat Bogdan Jelea în cadrul emisiunii.
Factura blocajului administrativ din București. Au suspendat toate documentațiile de urbanism
Deși îi recunoaște tenacitatea în anumite dosare juridice, invitatul lui Dan Andronic nu a ezitat să taxeze erorile de management din perioada mandatului la Primăria Generală. Jelea a pus accent pe consecințele economice majore ale deciziilor luate de Nicușor Dan în colaborare cu alianța politică de la acea vreme.
Criticile s-au îndreptat în special către suspendarea documentațiilor de urbanism, o măsură care, în opinia consultantului, a frânat dezvoltarea Bucureștiului și a generat pierderi colosale pentru bugetul public.
„În al doilea rând, ceea ce s-a întâmplat rău și profund greșit la Capitală, dar nu avem timp acum să dezvoltăm, s-a întâmplat în această formulă de majoritate și de compromis, mai degrabă cu cei care erau nicușoriști. Repet, PNL, USR și PMP, pentru că ei au suspendat toate documentațiile de urbanism din București.
De la toate sectoarele, ceea ce, dincolo de interesele particulare care ar fi adus mulți bani în economie, vorbim de miliarde, s-au blocat vreo 8,5 miliarde investiții ale statului.
Adică nu s-au făcut timp de șase ani investiții ale statului român din cauza acestui blocaj generat de Nicușor”, a conchis Bogdan Jelea.
