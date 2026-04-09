Nicușor Dan, perseverent atunci când este vorba despre ideile sale. Despre atitudinea politică a președintelui a vorbit Bogdan Jelea, în podcastul Contrapunct, realizat, joi, de Dan Andronic, pentru evz.ro, la care a participat și Victor Ciutacu.

Bogdan Jelea l-a cunoscut pe Nicușor Dan încă din perioada în care acesta ocupa funcția de primar general al Capitalei. Și consideră că trăsătura dominantă a politicianului este o formă de încăpățânare care, în anumite contexte tehnice sau legale, poate genera rezultate pozitive.

„A dovedit-o, este foarte perseverent în încăpățânările sale. Unele pot fi constructive din punct de vedere legal și tehnic. La chestiunea aceasta legată de șefii de parchete, eu aș zice că e o încăpățânare constructivă. Până la urmă, dom’le, nu e ca și cum au venit lumina reprezentanților magistraților să candideze, iar ticălosul cu ghilimele de la Justiție, care e de la PSD, ministrul Justiției, domnul Marinescu i-a scos pe aia și i-a băgat pe unii care nu meritau. Șii uite, și-a băgat rudele.

Nu, nu s-a întâmplat așa. Au fost unu sau doi cel mult pe loc și în mod real, din ce am urmărit și eu, cei care s-au calificat erau cei mai de Doamne ajută, cu sau fără ghilimele. Asta în primul rând”, a explicat Bogdan Jelea în cadrul emisiunii.

Deși îi recunoaște tenacitatea în anumite dosare juridice, invitatul lui Dan Andronic nu a ezitat să taxeze erorile de management din perioada mandatului la Primăria Generală. Jelea a pus accent pe consecințele economice majore ale deciziilor luate de Nicușor Dan în colaborare cu alianța politică de la acea vreme.

Criticile s-au îndreptat în special către suspendarea documentațiilor de urbanism, o măsură care, în opinia consultantului, a frânat dezvoltarea Bucureștiului și a generat pierderi colosale pentru bugetul public.