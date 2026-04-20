George Simion a anunțat luni, la Parlament, că partidul său va vota eventualele moțiuni de cenzură menite să demită actualul Guvern. Declarația sa a venit în contextul în care Partidul Social Democrat (PSD) transmisese anterior că, în cazul în care Ilie Bolojan nu se va retrage din funcție, va depune propria moțiune de cenzură.

Liderul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a subliniat că formațiunea sa nu este influențată de alte interese politice și că nu se va implica în conflictele dintre partidele aflate la putere. El a susținut că actuala coaliție guvernamentală conduce țara spre o situație critică, apreciind că România traversează începutul unei crize politice, iar situația este una dramatică. Totodată, a atras atenția că este o greșeală să se creadă că aceiași actori politici care au generat criza o vor putea și rezolva, fiind necesare reconciliere națională, responsabilitate și schimbare.

În continuare, acesta a explicat că parlamentarii AUR vor susține orice moțiune de cenzură depusă în perioada următoare, chiar dacă partidul intenționează să inițieze propria moțiune în luna mai, după publicarea unor date financiare care să indice eficiența măsurilor guvernamentale. El a adăugat că formațiunea nu va specula diferite scenarii politice, pe care le consideră expresii ale imaturității partidelor din coaliție, reiterând că obiectivul AUR este revenirea la democrație, la voința populară și organizarea de alegeri anticipate, care ar putea conduce la o nouă configurație politică.

Liderul AUR a precizat că partidul dorește să vadă dacă PSD va decide, în cele din urmă, să depună moțiunea de cenzură și să îl demită pe Ilie Bolojan, subliniind importanța clarificării pașilor următori. În opinia sa, înlocuirea premierului cu o variantă similară nu ar aduce îmbunătățiri semnificative nici pentru populație, nici pentru atingerea stabilității sociale și a reconcilierii.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, George Simion a reafirmat că AUR susține organizarea de alegeri anticipate și că partidul va rămâne consecvent acestei poziții. El a transmis că formațiunea va continua să sprijine cetățenii și a făcut apel la calm, menționând că AUR este deschis dialogului pentru identificarea unor soluții.

„Din păcate, actuala coaliție duce România în prăpastie. Fiind o criză politică abia la început, vă anunțăm că am ajuns într-un punct critic, iar situația țării este dramatică. AUR nu este unealta unora sau altora și nu ne vom implica în certurile iresponsabile dintre ei. Oamenii care spuneau că sunt maturi și au format această coaliție, dând dovadă că îi interesează românii, arată acum că nu sunt. Atragem atenția românilor — unii dintre ei fiind obișnuiți să vadă în noi vinovatul de serviciu — că este o naivitate să crezi că aceiași oameni care au creat criza ne vor scoate din ea. Este nevoie de reconciliere națională, de responsabilitate și de o schimbare. Mă veți întreba despre diferite scenarii — noi nu suntem pe post de Baba Vanga să comentăm diferite faze care demonstrează imaturitatea partidelor din coaliție. Poziția AUR din ultimele luni rămâne aceeași: dorim întoarcerea la democrație, la voința poporului, alegeri anticipate care sigur vor arăta o altă arhitectură politică. Vom vota eventuale moțiuni de cenzură. Vom depune propria noastră moțiune de cenzură. Vom vedea dacă, până la urmă, PSD oprește acest ”balet” între opoziție și putere și îl demite pe Bolojan. Vrem să știm care sunt următorii pași, pentru că dacă vine o copie poate mai palidă, poate mai puțin încruntată, nu ne va ajuta. Singura posibilitate prin care putem susţine un guvern este dacă propunerea AUR este nominalizată de Nicuşor Dan. Nicuşor Dan spune că nu va face aşa ceva. El a mai spus şi legat de TVA, el a mai spus şi legat de justiţie lucruri şi vedem că este de fapt acolo, în Palatul Cotroceni, prizonier al unui partid politic. Vom vedea. Nu pot să vă spun acest lucru, pentru că vorbim despre ipoteze. Nu avem un nume în acest moment. Aşteptăm pe parcursul săptămânii. Am avut discuţii cu toţi cei care şi-au dorit să aibă discuţii cu mine. Niciuna din taberele care ies la televizor şi au unii consultare la 5, alţii meeting la 6, nu vorbesc despre economie, nu vorbesc despre soluţii. Nu vorbesc despre cum pot scoate ţara din criză. (…) Nu suntem colacul lor de salvare. Suntem colacul de salvare al românilor şi vom acţiona în consecinţă. Georgescu este omul ales de român să fie preşedinte, după care a urmat anularea alegerilor şi anularea democraţiei. Noi ne dorim revenirea la democraţie. (…) Vom anunţa pe parcursul săptămânii detalii despre posibilele soluţii şi posibila implicare a domnului Georgescu. AUR nu va face parte dintr-un guvern cu PSD sau cu PNL. Dacă îl sprijinim în continuare pe domnul Călin Georgescu, da, îl sprijinim în continuare pentru că aşa este corect. Mai departe, discutăm ipoteze şi n-aş vrea să intru în aceste probleme”, a declarat Simion.

Ilie Bolojan se pregătește pentru scenariul în care Partidul Social Democrat (PSD) ar ieși de la guvernare, luând în calcul posibilitatea de a conduce un guvern minoritar, susținut condiționat în Parlament. În cazul unei rupturi definitive de PSD, premierul ar urma să poarte discuții cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), considerat cel mai mare grup politic după social-democrați.

Potrivit unor surse politice din cadrul Partidul Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan le-ar fi explicat liberalilor că, deși situația este tensionată și apropiată de un punct critic, coaliția încă există formal, chiar dacă PSD ar fi încălcat protocolul. El și-ar fi exprimat speranța că situația ar putea fi stabilizată, însă a subliniat că evoluțiile următoare vor clarifica direcția politică, în contextul unei crize politice suprapuse peste dificultăți economice.

De asemenea, premierul le-ar fi transmis colegilor de partid că, în perioada următoare, trebuie adoptate în Parlament mai multe proiecte importante, motiv pentru care va fi necesar să caute sprijin politic acolo unde este posibil. În acest context, el ar fi arătat că, în cazul deteriorării relației cu PSD, dialogul cu AUR devine o opțiune, însă orice negociere presupune concesii pentru obținerea susținerii.

Totodată, Ilie Bolojan ar fi subliniat că menținerea funcționalității guvernului depinde de capacitatea de a asigura adoptarea unor legi esențiale, inclusiv cele legate de jaloanele asumate în relația cu Comisia Europeană. Aceste jaloane, fiecare având o valoare de aproximativ 700 de milioane de euro, sunt condiționate de aprobarea unor acte normative în forma agreată la nivel european.

În total, ar fi vorba despre 13–14 jaloane, dintre care aproximativ jumătate implică adoptarea de legislație în Parlament, ceea ce ar însemna că între 3 și 4 miliarde de euro depind direct de votul parlamentar. În acest context, premierul ar fi subliniat necesitatea unui dialog cu toate forțele politice, pentru a se asigura că aceste proiecte sunt adoptate până în vara acestui an.