Compania, prezentă la Giarmata, județul Timiș, a reușit să atingă o cifră de afaceri estimată la 15 milioane de euro în 2025, devenind unul dintre principalii furnizori de invertoare, baterii de stocare și echipamente de smart metering din țară. În fabrica sa din vestul țării – singura unitate Hexing din Europa – lucrează 70 de angajați, număr care urmează să se tripleze până în 2026.

„România s-a dovedit o piață matură și receptivă la soluții de energie verde. Am depășit pragul de 10 milioane de euro în primele zece luni și estimăm circa 15 milioane până la finalul anului – o confirmare a direcției noastre strategice și a încrederii partenerilor”, a declarat Oliviu Burlacu, director general Hexing Europe.

Piața energiei solare, stimulată de programele Casa Verde, REPowerEU și ElectricUp, se află într-o etapă de maturizare. Clienții solicită tot mai des soluții integrate cu stocare și management energetic, iar tot mai mulți dezvoltatori imobiliari includ sisteme fotovoltaice încă din faza de proiectare pentru certificări precum BREEAM și LEED.

Cele mai solicitate produse Livoltek sunt invertoarele hibride, bateriile de stocare și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, urmate de sistemele modulare BESS și echipamentele de monitorizare. Aproximativ 80% din vânzările Livoltek provin din proiecte rezidențiale, restul fiind generate de proiecte comerciale și industriale – de la parcuri fotovoltaice la depozite și fabrici.

Compania a implementat proiecte în Timiș, Cluj, Ilfov și Constanța, dar și inițiative educaționale și CSR. Printre acestea se numără laboratorul Livoltek din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, unde peste 2.000 de studenți studiază energia fotovoltaică, și primul concert din România alimentat integral cu energie solară, organizat la Cluj.

Hexing și Livoltek își propun să transforme fabrica din Timiș într-un centru de producție și expertiză pentru întreaga regiune. „Ne propunem să consolidăm România ca hub regional pentru producție, distribuție și inovație. Vizăm dublarea cotei de piață și extinderea rețelei naționale de parteneri”, a subliniat Burlacu.

Compania vizează lansarea unor noi game de invertoare trifazate și hibride, precum și integrarea completă a platformei IoT pentru management energetic inteligent. Totodată, Livoltek plănuiește să crească ponderea proiectelor cu baterii de stocare și să extindă serviciile locale de mentenanță, training și suport tehnic.

Livoltek și Hexing Europe sunt deja active în Turcia, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Croația, Macedonia, Austria și Republica Moldova, unde dezvoltă parteneriate strategice cu distribuitori locali.

Despre grup

Hexing Group este un lider global în tehnologia energiei inteligente, cu peste 30 de ani de experiență și operațiuni în 90 de țări. În Europa, grupul este prezent prin fabrica de la Timișoara, un centru dedicat inovației și sustenabilității.

Unitatea din România funcționează chiar ea pe energie verde: sistemul fotovoltaic propriu de 334 kW produce anual peste 383 MWh, reducând emisiile de CO₂ cu 115 tone, iar bateria Livoltek BESS de 225 kWh optimizează consumul intern.