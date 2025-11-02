Un proiect-pilot amplasat pe A10, la sud-vest de Paris, arată rezultate promițătoare în tranziția către transportul electric.

Franța marchează o premieră globală în domeniul mobilității verzi, după ce a reușit să pună în funcțiune și să testeze cu succes o porțiune de autostradă capabilă să încarce vehiculele electrice în timp ce acestea se deplasează. Potrivit dezvoltatorilor, rezultatele inițiale sunt „foarte promițătoare”, iar tehnologia ar putea deveni o parte esențială a infrastructurii rutiere a viitorului.

Proiectul este coordonat de consorțiul VINCI Autoroutes, care a implementat pe un tronson de 1,5 kilometri din apropierea localității Angervilliers, la circa 40 km de Paris, un sistem de încărcare inductivă dinamică. Sub asfalt au fost integrate bobine de inducție ce transmit energie electrică direct către receptoarele aflate pe vehicul, fără contact fizic.

În teste participă diferite tipuri de vehicule – autoturisme, utilitare, autobuze și camioane – toate echipate cu bobine compatibile. Sistemul furnizează 200 kW de putere în regim constant și poate atinge până la 300 kW în vârf, menținând o transmisie stabilă și eficientă.

Încărcarea are loc prin inducție magnetică: câmpul generat de bobinele înglobate în carosabil transferă energie către bobinele de pe vehicul, care o transformă în curent pentru baterie. Astfel, mașinile pot circula și se pot încărca în același timp – fără oprire la stații fixe.

„Drumurile electrice pot reduce presiunea asupra reţelelor de staţii fixe şi accelerează decarbonarea transportului rutier”, afirmă reprezentanții VINCI Autoroutes, care consideră această etapă un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii de transport.

Dacă tehnologia va fi adoptată la scară largă, beneficiile ar putea fi majore:

-baterii mai mici și mai ieftine, care reduc greutatea vehiculului și dependența de materiale rare;

-timp de funcționare extins pentru vehiculele de transport, fără opriri frecvente;

-eficiență energetică mai bună, prin distribuirea uniformă a consumului pe rețea.

Extinderea acestui model de infrastructură rămâne totuși o provocare: investițiile sunt semnificative, iar sistemele trebuie să reziste traficului intens și variațiilor climatice. În plus, producătorii auto trebuie să stabilească standarde comune pentru poziționarea și calibrarea bobinelor de recepție.

Autoritățile franceze și consorțiile private implicate spun însă că proiectul A10 este doar începutul. Dacă testele vor continua să confirme fiabilitatea sistemului, Franța ar putea deveni primul stat european care integrează încărcarea electrică în propria rețea de autostrăzi.