Leasing social este o alternativă a progranului rabla românesc,pentru mașini electrice, în Franța

Leasingul social pentru vehicule electrice revine în 2026 cu o nouă ediție ce promite facilități importante pentru familiile cu venituri reduse în Franța. Începând cu 16 iulie, statul va subvenționa 50.000 de mașini electrice, oferind posibilitatea închirierii pe o perioadă de trei ani cu o rată lunară de maximum 200 de euro, fără obligația de cumpărare la finalul contractului.

Un al doilea lot de 50.000 de vehicule va fi disponibil din septembrie pentru utilizatorii care parcurg distanțe mai mari, în cadrul unui mecanism similar. Autoritățile au precizat că prețurile lunare trebuie să includă un minim de 15.000 de kilometri anual și să nu depășească plafonul de 200 de euro, excluzând însă costurile pentru asigurare și încărcare.

Renault va deschide precomenzile începând cu 16 iunie pentru mai multe modele eligibile: R5 electrică (de la 139 euro/lună), Twingo electrică (de la 130 euro/lună), R4 și Mégane E-Tech (de la 170, respectiv 190 euro/lună).

Grupul Stellantis va oferi în leasing social modele precum Citroën ë-C3 (de la 94 euro/lună), ë-C3 Aircross cu șapte locuri (de la 114 euro/lună), Fiat Grande Panda, Opel Frontera și Corsa electrică, cu prețuri între 95 și 139 euro lunar. De asemenea, Peugeot propune modelele 208 electrică, e-2008 și e-3008, iar Alfa Romeo pune la dispoziție modelul Junior de la 199 euro/lună.

Volkswagen va include în program modelele ID.3, ID.4 și Polo electrică, în timp ce Ford ar putea participa cu modelul Puma Gen-E, disponibil anul trecut pentru 139 euro pe lună.

În prezent, nu toate brandurile au comunicat lista completă a mașinilor eligibile pentru leasingul social 2026, dar oferta se conturează deja pentru a susține tranziția către mobilitatea electrică accesibilă.