Grupul Stellantis a confirmat că producția noilor automobile electrice va începe în 2028 la uzina Pomigliano d’Arco, de lângă Napoli. Fabrica este cunoscută pentru producția unor modele populare precum Fiat Panda sau Alfa Romeo Tonale.

Compania numește momentan proiectul „E-Car” și susține că noile vehicule vor fi „mici, inovatoare, accesibile și complet electrice”.

Oficialii grupului spun că mașinile vor avea un design modern și vor fi dezvoltate „în tradiția europeană a mobilității pentru toți”. Stellantis insistă și pe ideea că automobilele vor fi „produse în Europa pentru europeni”.

În prezent, la fabrica din Pomigliano nu sunt produse vehicule electrice, însă compania mizează pe experiența istorică a uzinei în construirea unor automobile accesibile pentru piața europeană.

Prin acest proiect, Stellantis încearcă să își consolideze poziția pe segmentul mașinilor electrice mici și accesibile, unde și alți mari producători europeni pregătesc noi modele.

Volkswagen urmează să intre pe acest segment cu viitoarea familie de modele electrice dezvoltate în jurul proiectului VW ID. Polo, în timp ce Renault a început deja să reducă prețurile și să anunțe modele electrice compacte mai ieftine.

Stellantis, grup care deține branduri precum Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep sau Chrysler, a pierdut cotă de piață în Europa în ultimii ani și vede acum acest segment drept unul esențial pentru recuperarea terenului pierdut.

Compania leagă direct proiectul „E-Car” de planurile Uniunii Europene privind promovarea automobilelor electrice accesibile. În paralel, Comisia Europeană lucrează la reguli care ar putea condiționa acordarea subvențiilor de producția vehiculelor în UE și de utilizarea unor componente fabricate în proporție de cel puțin 70% în Europa.

Deși Stellantis insistă că automobilele vor fi produse în Europa, compania nu a precizat clar unde vor fi dezvoltate noile tehnologii electrice folosite pentru aceste modele. Grupul a transmis doar că mașinile vor utiliza tehnologii BEV „dezvoltate împreună cu parteneri selectați”, pentru reducerea costurilor și accelerarea lansării pe piață.

Formula folosită de companie a alimentat speculațiile privind o posibilă implicare a unor parteneri chinezi în dezvoltarea noilor modele electrice.

Recent, Stellantis a anunțat extinderea colaborării cu grupul chinez Dongfeng pentru producția unor modele Jeep și Peugeot în China. În plus, Opel va deveni primul brand Stellantis care va integra tehnologie electrică dezvoltată împreună cu Leapmotor, companie chineză specializată în vehicule electrice.

Presa internațională a relatat că și alte mărci europene din grup, precum Fiat sau Peugeot, ar putea folosi în viitor tehnologii provenite din parteneriatul cu Leapmotor, însă Stellantis nu a confirmat oficial aceste informații.

Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că proiectul reprezintă un răspuns la scăderea puternică a segmentului mașinilor mici și accesibile din Europa. Acesta a afirmat că europenii își doresc din nou automobile compacte, produse local, cu prețuri accesibile și impact redus asupra mediului.

Filosa a susținut că noile modele vor încerca să readucă spiritul automobilelor de oraș care au contribuit timp de decenii la succesul industriei auto europene.

„Clienţii îşi doresc să revenim la vehiculele mici şi elegante, produse cu mândrie în Europa, care sunt atât accesibile, cât şi ecologice”, a subliniat Filosa.

Mai multe detalii despre noua strategie Stellantis ar urma să fie prezentate la evenimentul Investor Day programat în această lună. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, grupul intenționează să se concentreze în Europa pe Fiat pentru segmentul mașinilor mici și pe Peugeot ca brand generalist.