Gigantul auto chinez BYD pregătește un val masiv de lansări de vehicule plug-in destinate pieței europene. Conduși de o viziune expansionistă agresivă, producătorii chinezi de vehicule electrice, având în frunte BYD, depun eforturi intense pentru a-și majora semnificativ vânzările pe piețele externe.

Această reorientare strategică vine într-un moment în care menținerea unui ritm accelerat de creștere a vânzărilor pe piața internă din China a devenit o misiune din ce în ce mai dificilă din cauza saturației și a concurenței acerbe.

În următorii trei ani, BYD urmează să introducă pe piață o gamă variată și extinsă de noi vehicule plug-in. Primul model care va deschide acest nou capitol este hibridul plug-in Dolphin G. Lansarea oficială a acestui model în Marea Britanie va avea loc cu ocazia prestigiosului eveniment Goodwood Festival of Speed, organizat în luna iulie.

Dolphin G se va remarca ca fiind cel mai mic vehicul electric disponibil pe piața britanică, fiind conceput practic ca un corespondent direct și un „văr” apropiat al modelului complet electric Dolphin Surf (BEV).

Stella Li, vicepreședinte executiv al BYD, își asumă public și direct aceste ambiții îndrăznețe. Ea își dorește ca BYD să atingă un nivel atât de ridicat de popularitate și accesibilitate în Europa, încât compania să fie percepută de publicul larg ca o entitate autohtonă, profund integrată în spațiul european. Într-o declarație acordată publicației Autocar, aceasta a subliniat clar această direcție:

„Scopul nostru este ca clienții să se gândească la BYD ca la o marcă europeană!”

Pentru realizarea acestui obiectiv, deținerea și operarea unor facilități de producție direct pe continentul european reprezintă un pilon esențial. Stella Li a explicat că abordarea de design s-a schimbat radical pentru a răspunde cerințelor specifice din regiune:

„Dolphin G este primul produs pe care l-am proiectat pentru Europa, deoarece în China nu există interes (pentru acest tip de mașină – n.r.), iar în viitor vor exista din ce în ce mai multe produse concepute pentru gusturile și nevoile consumatorilor europeni și proiectate aici”, a afirmat Stella Li.

Divergența dintre preferințele consumatorilor din China și cele ale celor din Europa devine din ce în ce mai evidentă. În timp ce pe piața chineză – în prezent cea mai mare piață auto din lume – cumpărătorii își îndreaptă atenția către vehicule din ce în ce mai mari, abandonând interesul pentru mașinile mici și accesibile, Europa își păstrează predilecția pentru modele compacte și eficiente. Această tendință de creștere a dimensiunilor vehiculelor nu mai este o problemă specifică doar Statelor Unite, ci afectează acum și dinamica din China.

Din acest motiv, managementul BYD trebuie să intervină activ în procesul de dezvoltare tehnică. Stella Li a detaliat provocările logistice și de proiectare cu care se confruntă echipele de ingeri:

„Uneori trebuie să-i spun inginerului: «Nu face această mașină mai mare, nu pentru Europa. Trebuie să fie mai mică de 4,3 metri lungime, nu mai mare». Văd o separare foarte clară acum (între China și Europa – n.r.)”, precizează Stella Li.

Această filosofie va dicta ritmul dezvoltării industriale din perioada următoare, marcând o rupere definitivă de vechiul model de afaceri bazat pe exportul direct din fabricile asiatice:

„În următorii trei ani, designul mașinilor va fi mult mai mult adaptat pentru Europa. Mașinile din China nu vor mai fi expediate aici pentru a fi împărțite cu Europa”, adaugă vicepreședintele executiv al BYD.

Această viziune pe termen lung oferă claritate echipelor de producție și stabilește o demarcație tehnică precisă între gamele de vehicule comercializate global:

„Așa că am văzut o foaie de parcurs foarte clară. Acum, în anumite game, cum ar fi segmentele C sau B, ne vom separa, așa că acum vom avea un standard european pentru B și C”, afirmă Stella Li.

Stella Li a avut un rol absolut instrumental în creșterea masivă și accelerată a companiei pe parcursul ultimului deceniu.

Ea este cea care conduce în mod direct eforturile actuale de expansiune la nivel global, fiind descrisă pe bună dreptate ca un gigant discret al întregii industrii a vehiculelor electrice.

Toate aceste concepte și designuri auto orientate exclusiv către consumatorul european vor prinde contur chiar pe teritoriul Uniunii Europene. BYD deține deja o fabrică în plin proces de construcție în Ungaria, a cărei deschidere oficială și punere în funcțiune sunt programate pentru anul 2027, scrie Euronews.

Pe lângă această investiție greenfield, rapoartele din industrie indică faptul că BYD explorează oportunități suplimentare, inclusiv preluarea unei fabrici aflate subutilizate în portofoliul grupului Stellantis.

Conform informațiilor publicate de Bloomberg News, gigantul chinez se află în discuții avansate cu Stellantis, dar și cu alte companii auto importante, în vederea achiziționării sau preluării unor uzine din Uniunea Europeană, ca parte integrantă a strategiei sale de expansiune internațională.

Aceste negocieri au ieșit la iveală la doar câteva săptămâni după ce Stellantis a provocat îngrijorare în rândul investitorilor, anunțând o depreciere masivă de 22 de miliarde de euro a operațiunilor sale din sectorul vehiculelor electrice, recunoscând public că a supraestimat cererea reală a pieței pentru mașinile curate.

În cadrul unei conferințe auto desfășurate la Londra, Stella Li, în calitatea sa de vicepreședinte responsabil de operațiunile internaționale ale BYD, a confirmat existența acestor tatonări strategice.

„Nu discutăm doar cu Stellantis, vorbim și cu alte companii de asemenea”, a afirmat ea.

Ea a adăugat că producătorul chinez analizează atent activele industriale disponibile pentru a-și optimiza logistica.

„Căutăm orice fabrică disponibilă în Europa, deoarece dorim să utilizăm acest tip de capacitate de producție neutilizată”, a completat Stella Li.

Pe lângă expansiunea geografică și industrială, BYD face pași decisivi pentru a elimina ceea ce mulți conducători auto consideră în continuare a fi cea mai mare slăbiciune a vehiculelor electrice: timpul prelungit petrecut la stațiile de alimentare.

Compania susține că noua sa tehnologie de încărcare ultra-rapidă are capacitatea de a reîncărca bateriile vehiculelor electrice în aproximativ cinci minute. Acest interval de timp aduce experiența utilizării unui EV extrem de aproape de durata alimentării unui vehicul tradițional cu benzină sau motorină la o stație de combustibil clasică.

Pentru BYD, această inovație reprezintă mult mai mult decât o simplă actualizare tehnică de rutină. Ea face parte dintr-o strategie de anvergură menită să permită companiei să concureze direct și de la egal la egal cu vehiculele propulsate de motoare cu ardere internă, atât pe piața din China, cât și în Europa și pe alte continente.

Compania a subliniat că procesul de cercetare și dezvoltare nu s-a concentrat doar pe obținerea unei viteze superioare de încărcare, ci a acordat o atenție deosebită siguranței bateriilor și durabilității acestora în timp – două aspecte majore care au generat în mod constant îngrijorări și dezbateri aprinse în întreaga industrie auto globală.

Cu toate acestea, unii directori din industrie și analiști de piață continuă să avertizeze că adoptarea pe scară largă a încărcării ultra-rapide ar putea pune o presiune uriașă pe rețelele electrice locale sau ar putea accelera degradarea celulelor bateriei pe termen lung.

În replică, BYD insistă că sistemele sale avansate de stocare a energiei, combinate cu soluțiile integrate de energie solară, pot juca un rol crucial în atenuarea și reducerea stresului exercitat asupra rețelelor de distribuție a energiei electrice.

BYD își extinde influența și pe piața extrem de specifică a Japoniei, unde se pregătește să lanseze în această vară modelul electric Racco, încadrat în categoria vehiculelor de tip „K-Car”. Potrivit publicației Nikkei, procesul de dezvoltare al acestui vehicul l-a implicat în mod direct pe Hirohide Tagawa, un fost inginer de renume din cadrul constructorului auto Nissan.

Modelul Racco este un vehicul electric compact, proiectat special pentru a respecta reglementările riguroase din segmentul japonez al mașinilor Kei (K-Car). Acesta reprezintă una dintre cele mai tradiționale și bine stabilite categorii auto din Japonia, fiind definit de limite stricte privind dimensiunile exterioare ale caroseriei, puterea maximă a motorului și regimul de taxare.

În ciuda acestor constrângeri legislative rigide, mașinile din această clasă rămân pilonul central al pieței auto interne din Japonia, datorită eficienței lor remarcabile în mediile urbane extrem de aglomerate și a costurilor reduse de deținere și întreținere.

Lansarea modelului Racco marchează prima tentativă dedicată a celor de la BYD de a pătrunde pe piața vehiculelor Kei din Japonia cu un model proiectat de la zero pentru a satisface cerințele de reglementare locale, refuzând soluția mai simplă de a adapta o platformă globală de vehicule electrice deja existentă în portofoliu. Dezvoltarea unui vehicul din clasa K-Car în Japonia reprezintă o disciplină de inginerie extrem de specializată. Aceasta solicită o optimizare riguroasă a utilizării spațiului interior, a structurii costurilor de producție și a conformității legale, fără a compromite în niciun fel utilitatea zilnică a mașinii în traficul urban dens.

Fostul planificator de produs și inginer auto Hirohide Tagawa a activat în cadrul Nissan timp de aproximativ 25 până la 30 de ani. El s-a alăturat companiei Nissan în anii 1990 și a devenit strâns asociat cu strategia de dezvoltare a vehiculelor de tip Kei pe parcursul mai multor generații de modele.

Recunoscut pe plan intern ca unul dintre „vizionarii mașinilor ușoare (kei car)” de la Nissan, Tagawa și-a adus o contribuție majoră la planificarea și dezvoltarea unor modele compacte de mare succes, printre care se numără Nissan Dayz și Nissan Sakura, precum și la coordonarea programului dedicat de vehicule electrice K-Car al mărcii japoneze.

În paralel cu acțiunile din Asia și Europa, BYD își consolidează o poziție de lider și în emisfera sudică. Aproape 5.000 de vehicule noi BYD se află în prezent în drum spre Australia, fiind transportate la bordul navei BYD Zhengzhou – un cargou de tip „roll on, roll off” construit special pentru transportul de automobile, aflat în proprietatea directă a gigantului industrial.

Zhengzhou reprezintă doar una dintre cele opt nave de transport auto deținute de BYD, iar compania a trimis-o în călătoria sa inaugurală către Australia special pentru a face față unei creșteri bruște și masive a cererii pe piața locală.

În contextul în care cetățenii australieni se confruntă cu presiuni financiare severe legate de costul vieții – accentuate și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu reflectate în prețurile combustibililor – BYD își propune să livreze aproximativ 30.000 de vehicule electrice și plug-in hybrid în „lunile următoare”.

Într-o mișcare strategică neobișnuită pentru industrie, BYD va acorda prioritate absolută lucrătorilor din sectoarele esențiale – personalul medical, cadrele didactice și furnizorii de servicii de urgență. Acești clienți vor fi redistribuiți direct în partea din față a cozilor de așteptare pentru a se asigura că își pot primi noile vehicule într-un timp cât mai scurt.

Stephen Collins, directorul operațional al BYD Australia, a subliniat avantajele competitive majore generate de acest model de business integrat.

„BYD demonstrează că are capacitatea de a răspunde rapid la nevoile clienților și de a acționa prompt. Sistemul integrat pe verticală al BYD îi permite să își extindă producția după cum este necesar, cu o flotă de nave deținute de BYD gata să transporte mașini oriunde este nevoie de ele, aproape oriunde în lume. BYD este cu adevărat unică în acest sens, iar clienții australieni beneficiază direct de acest lucru, pe măsură ce crește cererea de vehicule inovatoare cu energie nouă, care sunt accesibile și rentabile de exploatat”, spune Collins.

Majoritatea automobilelor aflate la bordul navei sunt modele complet electrice Atto 2 și Sealion 7, extrem de solicitate de public pe fondul exploziei prețurilor la benzină și motorină. Modelul Sealion 7, în special, devine într-un ritm rapid unul dintre vehiculele preferate ale publicului australian.

Vânzările acestui SUV de dimensiuni medii au înregistrat o creștere spectaculoasă de peste 300% în cursul anului 2026, poziționând modelul într-o competiție comercială directă cu lideri tradiționali de piață precum Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander sau Mazda CX-5.