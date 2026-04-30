În același interval ianuarie-martie, compania a înregistrat și o scădere a veniturilor, acestea coborând cu peste 2% până la 76 de miliarde de euro. Performanța financiară a fost sub estimările analiștilor, care anticipau un profit net de 1,76 miliarde de euro și venituri de aproximativ 78 de miliarde de euro, potrivit datelor înregistrate de firma de analiză financiară FactSet.

Conducerea Volkswagen a explicat că rezultatele sunt influențate de o serie de factori externi care afectează industria auto globală. Printre aceștia se numără tarifele impuse de Statele Unite ale Americii, tensiunile geopolitice, barierele comerciale, reglementările mai stricte și competiția tot mai puternică, în special din zona mașinilor electrice produse în China, conform AFP.

Directorul general al grupului, Oliver Blume, a declarat că, în ciuda dificultăților, compania a înregistrat unele progrese, însă a subliniat necesitatea adaptării modelului de afaceri pentru a consolida competitivitatea pe termen lung. El a evidențiat că mediul economic actual obligă grupul să își ajusteze strategia pentru a răspunde presiunilor din piață.

Volkswagen, care deține un portofoliu de 10 mărci auto, incluzând branduri precum Audi, Seat și Skoda, se află într-un proces amplu de restructurare. În luna martie 2026, grupul a anunțat că intenționează să reducă aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania până în anul 2030, ca parte a unui plan de eficientizare a costurilor.

În paralel, compania și-a stabilit obiectivul de a reduce cheltuielile operaționale cu 20% până la finalul anului 2028, în încercarea de a-și îmbunătăți marjele de profit și de a rămâne competitivă într-o industrie auto aflată în transformare accelerată, marcată de tranziția către vehicule electrice și de concurența globală tot mai intensă.

În același timp, profitul operațional (EBIT) al Mercedes-Benz Group a înregistrat o scădere de 17% în primul trimestru din 2026, însă rezultatul a depășit estimările analiștilor, în contextul presiunilor tot mai mari generate de tarifele vamale, competiția puternică din China și tranziția industriei auto către vehicule electrice, potrivit Reuters.

Compania a raportat un profit operațional de 1,9 miliarde de euro în perioada ianuarie–martie 2026, în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, dar peste prognoza medie a analiștilor, estimată la aproximativ 1,6 miliarde de euro. În același timp, marja operațională a coborât la 4,1%, de la 7,3% în anul anterior, ceea ce indică o presiune semnificativă asupra rentabilității.

Unul dintre factorii principali ai declinului a fost scăderea accentuată a vânzărilor în China, unde livrările au scăzut cu 27% în primul trimestru. Evoluția este pusă pe seama concurenței tot mai agresive a producătorilor locali precum BYD și Nio, care câștigă teren inclusiv în segmentul premium prin prețuri mai competitive.

În ciuda acestor dificultăți, Mercedes-Benz își menține obiective ambițioase pentru anul 2026, vizând un profit operațional „semnificativ peste” nivelul de 5,8 miliarde de euro înregistrat în anul precedent, precum și o marjă operațională pe termen mediu între 8% și 10%, conform acelorași date.

Pentru a susține această strategie, compania a anunțat lansarea a aproximativ 40 de modele noi între 2025 și 2027. Printre acestea se numără noul model electric CLA, poziționat ca o variantă mai accesibilă, precum și o gamă S-Class actualizată, menită să consolideze poziția Mercedes-Benz pe segmentul de lux, în special pe piața din China.