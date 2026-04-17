eMAG introduce un cost operațional per comandă. Începând cu 17 aprilie 2026, platforma eMAG va introduce un cost operațional aplicat automat fiecărei comenzi, marcând o modificare semnificativă în modul de tarifare pentru utilizatorii din România.
Noua taxă va fi adăugată direct în totalul final al comenzilor și se va aplica indiferent de valoarea sau tipul produselor achiziționate.
Cum este calculat noul cost operațional?
Taxa introdusă de eMAG este structurată procentual, dar limitată prin praguri minime și maxime:
- 1% din valoarea produselor din comandă
- minimum 1,49 lei (TVA inclus)
- maximum 3,99 lei (TVA inclus)
Această structură înseamnă că:
- comenzile mici vor fi afectate în principal de pragul minim
- comenzile mari vor fi plafonate la 3,99 lei per comandă
Costul va fi afișat înainte de finalizarea plății, conform informațiilor comunicate de companie.
Motivul pentru care a fost implementată noua taxă
eMAG justifică introducerea acestei taxe printr-un cumul de factori operaționali și economici.
Printre principalele argumente se numără:
- investiții în infrastructura logistică și de livrare
- dezvoltarea și optimizarea platformei digitale
- îmbunătățirea experienței de cumpărare pentru utilizatori
- context economic caracterizat de volatilitate și creșterea costurilor operaționale
Reprezentanții companiei au subliniat că această ajustare nu implică modificări suplimentare pentru vânzătorii activi pe platformă.
Potrivit informațiilor furnizate, costul va fi:
- afișat separat înainte de finalizarea comenzii
- aplicat automat la fiecare tranzacție
- vizibil în totalul final de plată
Pentru utilizatorii frecvenți, impactul cumulat poate deveni relevant, chiar dacă suma per comandă este redusă.
Măsura vine într-un context mai amplu de ajustări în comerțul online, atât la nivel local, cât și internațional.
În paralel, au fost introduse sau ajustate taxe logistice pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, în special pentru comenzile cu valoare redusă. În unele cazuri, aceste costuri sunt transferate direct către consumatori de platformele internaționale.
Aceste evoluții reflectă:
- creșterea costurilor logistice globale
- schimbări în politicile fiscale și vamale
- presiuni asupra marjelor din retailul online
