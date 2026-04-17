eMAG introduce un cost operațional per comandă. Începând cu 17 aprilie 2026, platforma eMAG va introduce un cost operațional aplicat automat fiecărei comenzi, marcând o modificare semnificativă în modul de tarifare pentru utilizatorii din România.

Noua taxă va fi adăugată direct în totalul final al comenzilor și se va aplica indiferent de valoarea sau tipul produselor achiziționate.

Taxa introdusă de eMAG este structurată procentual, dar limitată prin praguri minime și maxime:

1% din valoarea produselor din comandă

minimum 1,49 lei (TVA inclus)

maximum 3,99 lei (TVA inclus)

Această structură înseamnă că:

comenzile mici vor fi afectate în principal de pragul minim

comenzile mari vor fi plafonate la 3,99 lei per comandă

Costul va fi afișat înainte de finalizarea plății, conform informațiilor comunicate de companie.

eMAG justifică introducerea acestei taxe printr-un cumul de factori operaționali și economici.

Printre principalele argumente se numără:

investiții în infrastructura logistică și de livrare

dezvoltarea și optimizarea platformei digitale

îmbunătățirea experienței de cumpărare pentru utilizatori

context economic caracterizat de volatilitate și creșterea costurilor operaționale

Reprezentanții companiei au subliniat că această ajustare nu implică modificări suplimentare pentru vânzătorii activi pe platformă.

Potrivit informațiilor furnizate, costul va fi:

afișat separat înainte de finalizarea comenzii

aplicat automat la fiecare tranzacție

vizibil în totalul final de plată

Pentru utilizatorii frecvenți, impactul cumulat poate deveni relevant, chiar dacă suma per comandă este redusă.

Măsura vine într-un context mai amplu de ajustări în comerțul online, atât la nivel local, cât și internațional.

În paralel, au fost introduse sau ajustate taxe logistice pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, în special pentru comenzile cu valoare redusă. În unele cazuri, aceste costuri sunt transferate direct către consumatori de platformele internaționale.

