Economistul-șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, a prezentat, vineri, un set de condiții esențiale pentru relansarea economiei românești și reluarea procesului de convergență cu statele dezvoltate din Uniunea Europeană. Printre acestea se numără necesitatea ca salariile să nu depășească ritmul de creștere al productivității, pensiile să evolueze în concordanță cu veniturile, iar economia să devină mai bine integrată în lanțurile de producție europene.

Declarațiile au fost făcute în cadrul summitului „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia, eveniment la care au participat lideri din mediul de afaceri, decidenți politici și experți economici.

„Sunt câteva precondiţii pentru a putea să reluăm convergenţa la un nivel superior. Unu – salariile să nu crească mai rapid decât productivitatea, an de an, pe termen lung. Doi – pensiile să nu crească mai rapid decât salariile. Trei – integrarea mai deplină a economiei în lanţurile de producţie europene (…) şi, nu în ultimul rând, asigurarea autosuficienţei şi chiar a unui excedent în materie de energie şi de produse alimentare”, a explicat Valentin Lazea.

Economistul a subliniat că un stat care aspiră la dezvoltare sustenabilă trebuie să fie capabil să își acopere nevoile interne esențiale — energie și hrană — și chiar să poată exporta aceste resurse.

În opinia economistului-șef al BNR, încetinirea procesului de convergență este cauzată de „ignorarea completă a echilibrelor macroeconomice”.

„Deficitul bugetar, deficitul de cont curent, inflaţia au fost indicatori care n-au interesat aproape pe nimeni dintre decidenţi. Ca atare, România a ajuns pe ultimul loc din Uniunea Europeană la aceşti trei indicatori. Nu poţi să speri să continui să convergi când ai aceste pietre de moară agăţate de picioare”, a avertizat Lazea.

Oficialul BNR a vorbit și despre disfuncționalitățile structurale din administrația economică, menționând că vocea ministrului de Finanțe este adesea ignorată în Guvern, deși în economiile dezvoltate acest portofoliu are o autoritate majoră.

„E dominaţia politicului asupra fiscalului. De prea puţine ori în guverne se face auzită vocea ministrului de Finanţe (…). La noi, ministrul de Finanţe, de regulă, este omul care preia cererile şi se străduieşte să le acomodeze cu cât posibil mai mult. Nu este al doilea ca putere după prim-ministru, cum normal ar trebui să fie. Deci, avem o problemă instituţională gravă”, a spus Lazea.

Acesta a atras atenția și asupra dominantei fiscale asupra politicii monetare, precum și asupra obiceiului dăunător de a supra-contracta fonduri publice sau europene fără o analiză realistă a implementării.

„E şi credinţa absurdă că Banca Centrală ar putea corecta orice dezechilibre create prin politicile fiscale. Iar obiceiul de a supra-contracta uneori cu 200% sau 300% (…) e valabil şi în bugetul României. Filosofia care predomină este: ‘lasă să prind şi eu acolo o bucăţică’, fără să conteze dacă proiectul se va desfăşura pe 5 ani sau pe 50 de ani”, a explicat economistul.

Lazea consideră că perioada actuală de tensiune economică poate reprezenta un punct de cotitură pentru România, dacă Guvernul va avea curajul de a corecta aceste disfuncționalități.

„Poate că a fost nevoie de această criză pentru ca un guvern hotărât şi un prim-ministru hotărât să facă reformă şi să pună ordine în toate aceste obiceiuri negative”, a conchis economistul-șef al BNR.

Summitul organizat de Confederația Patronală Concordia a reunit, la București, lideri ai mediului academic și de afaceri, precum și reprezentanți ai autorităților. Evenimentul a avut ca temă principală transformarea economiei românești — de la una bazată pe costuri competitive, la una orientată spre inovare și valoare adăugată.