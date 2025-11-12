CN ROMARM S.A. dă asigurări că toate numirile și selecțiile din companie au fost făcute corect și transparent și condamnă atacurile din presă care afectează industria de apărare din România. Scandalul a apărut după ce ministrul Economiei, Radu Miruţă, a contestat anumite numiri, creând haos într-un domeniu care are nevoie de stabilitate și investiții mari. ROMARM a reacționat după un control făcut la inițiativa ministrului Economiei:

ROMARM negociază cu parteneri internaționali importanți pentru a-și consolida producția și pentru a dezvolta parteneriate care să ajute la modernizarea și competitivitatea industriei românești de apărare. Toate selecțiile pentru Directorul General, Directorul Economic și membrii Consiliului de Administrație au fost făcute corect și conform legii. Procesul a fost gestionat de firme internaționale specializate în recrutarea managementului de top, pentru a garanta transparență și obiectivitate. ROMARM înțelege că există declarații politice, dar acestea nu ar trebui să afecteze activitatea companiei sau procesul de modernizare. Compania este deschisă să prezinte, în limitele legii, toate documentele legate de numiri, pentru a demonstra transparența și corectitudinea proceselor. Oricine interesat poate solicita aceste informații. ROMARM atrage atenția că atacurile nefondate în presă pot dăuna negocierilor internaționale și pot slăbi poziția companiei și a industriei de apărare. Aceste atacuri nu afectează doar imaginea companiei, ci pot genera și pierderi economice și reputaționale greu de cuantificat.

În acest moment, Consiliul de Administrație al CN ROMARM S.A. lucrează intens pentru a încheia parteneriate importante cu companii internaționale. Aceste colaborări sunt vitale pentru viitorul industriei de apărare din România. Pentru ca ele să reușească, este nevoie de un mediu public stabil, echilibrat și de încredere, care să atragă noi afaceri și investiții străine.

ROMARM dă asigurări că respectă transparența, profesionalismul și responsabilitatea față de public. Compania respinge orice încercare de a denigra eforturile depuse pentru modernizarea industriei de apărare și este deschisă să arate oricui toate deciziile luate, demonstrând că totul se face corect și transparent.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat, miercuri, că a trimis la Parchet modul în care a fost numită conducerea ROMARM. Și numirea membrilor Consiliului de Administrație a fost trimisă la Parchet, la DNA și la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Ministrul Economiei a prezentat și concluziile raportului Corpului de Control al ministerului său, care spune că selecția pentru conducere și Consiliul de Administrație nu s-ar fi făcut conform legii.