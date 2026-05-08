Țițeiul Brent din Marea Nordului, reper pe piața internațională, a înregistrat o scădere de aproape 5%, ajungând la 96,37 dolari pe baril, după ce miercuri pierduse deja aproximativ 8%. Cu toate acestea, nivelul actual rămâne cu circa 40% peste cel de la sfârșitul lunii februarie, când a început conflictul.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotația barilului de petrol „light sweet crude” a scăzut cu 5,25%, ajungând la 90,09 dolari.

Potrivit EFE, eforturile de ultim moment ale Statelor Unite de a obține un acord cu Iranul înainte de vizita preconizată a lui Donald Trump în China sugerează că Washingtonul încearcă să evite ca tensiunile din Strâmtoarea Ormuz să afecteze întâlnirea cu Xi Jinping. Discuțiile dintre cei doi lideri ar urma să vizeze subiecte sensibile precum comerțul și tehnologia.

Apropierea dintre SUA și Iran, despre care CNN susține că ar putea duce la un memorandum preliminar de încetare a conflictului, vine în contextul vizitei ministrului iranian de externe Abbas Araghchi la Beijing — prima de la începutul conflictului.

Tensiunile din regiune au avut deja efecte asupra pieței energetice, determinând creșterea costurilor logistice și ale energiei în China. În acest context, autoritățile chineze au intervenit în ultimele săptămâni pentru a limita scumpirea combustibililor pe piața internă.

Piețele bursiere europene au închis pe minus joi, investitorii adoptând o atitudine prudentă în așteptarea clarificărilor privind negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit CNBC.

Indicele paneuropean STOXX 600 a scăzut cu peste 1%, ștergând câștigurile din prima parte a ședinței. La Londra, FTSE 100 a pierdut 1,55%, DAX-ul german a coborât cu 1,02%, CAC 40 de la Paris a scăzut cu 1,17%, iar bursa din Milano a închis în declin cu 0,82%.

În același context, banca centrală a Norvegiei (Norges Bank) a devenit prima mare bancă centrală occidentală care majorează dobânzile după relansarea crizei energetice generate de războiul din Orientul Mijlociu. Instituția a ridicat rata de referință cu 25 de puncte de bază, până la 4,25%. Guvernatoarea Ida Wolden Bache a explicat că inflația rămâne ridicată, iar conflictul continuă să alimenteze incertitudinea economică.

Pe segmentul corporativ, Shell a raportat un profit trimestrial peste estimările analiștilor, susținut de prețurile ridicate la energie, cu câștiguri ajustate de 6,92 miliarde de dolari în primul trimestru. Cu toate acestea, acțiunile companiei au scăzut cu aproape 3%, după reducerea programului de răscumpărare de acțiuni.

Tot joi, Maersk a anunțat o scădere de 35% a EBITDA în primul trimestru, până la 1,75 miliarde de dolari. Directorul general Vincent Clerc a avertizat că războiul reprezintă „un nou semnal de alarmă” pentru comerțul global, estimând costuri suplimentare de aproximativ 500 de milioane de dolari lunar pentru companie. Acțiunile Maersk au pierdut aproape 10%.

Sentimentul negativ din piețe a fost amplificat și de declarațiile președintelui Donald Trump, care a precizat că un acord cu Iranul nu este încă finalizat și a avertizat că opțiunea militară rămâne deschisă în cazul respingerii propunerii americane.

În paralel, tensiunile regionale au escaladat după ce Israelul a lovit Beirutul pentru prima dată de la armistițiul fragil convenit cu Hezbollah în aprilie.

În primele trei luni ale anului, Shell a înregistrat câștiguri ajustate de 6,92 miliarde de dolari, peste estimările analiștilor de aproximativ 6,1 miliarde de dolari. Spre comparație, compania raportase 5,58 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut și 3,26 miliarde de dolari în ultimul trimestru din 2025.

Compania a decis reducerea programului trimestrial de răscumpărare de acțiuni la 3 miliarde de dolari, de la 3,5 miliarde de dolari, și a anunțat o majorare de 5% a dividendului, până la 0,3906 dolari pe acțiune.

Rezultatele vin într-un context în care marile companii energetice beneficiază de creșterea prețurilor la combustibilii fosili, alimentată de tensiunile și conflictul din Iran.

Perturbările severe și persistente din Strâmtoarea Ormuz au fost descrise de Agenția Internațională pentru Energie drept cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie.

În acest context, prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului din Iran, deși în ședința precedentă contractele futures pentru țițeiul Brent și West Texas Intermediate din SUA au înregistrat scăderi semnificative, pe fondul speranțelor privind o posibilă detensionare a conflictului.

Totodată, Shell a raportat o creștere a datoriei nete, care a ajuns la 52,6 miliarde de dolari la finalul primului trimestru, față de 45,7 miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut.

„Rezultatele Shell din primul trimestru sunt mai bune decât estimările, atât față de așteptările pieței, cât și față de propriile mele așteptări”, a declarat Maurizio Carulli, analist de cercetare pentru acțiuni la Quilter Cheviot Investment Management, pentru emisiunea „Squawk Box Europe” de la CNBC. „Datoria netă este probabil singurul minus minor, pentru că a crescut de la 45-46 de miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut la 52,6 miliarde de dolari în acest trimestru. Totuși, acest lucru se datorează în principal efectului capitalului de lucru: atunci când prețurile petrolului cresc, apare un impact negativ asupra valorii stocurilor”, a adăugat el.

Luna trecută, Shell a anunțat că a ajuns la un acord pentru achiziționarea companiei canadiene ARC Resources, într-o tranzacție evaluată la 16,4 miliarde de dolari, menită să sprijine creșterea producției și care include datoria netă și contractele de leasing.

Directorul general al Shell, Wael Sawan, a descris ARC Resources, activă în bazinul de șist Montney din provinciile canadiene British Columbia și Alberta, drept „un producător de înaltă calitate, cu costuri reduse și cu emisii scăzute de carbon, aflat în primul quartil”, subliniind că achiziția va consolida baza de resurse a companiei pe termen lung.

Pe piață, acțiunile Shell au scăzut joi dimineață cu 2,9%. Totuși, titlurile listate la Londra au înregistrat un avans de aproximativ 15% de la începutul anului, evoluție mai slabă comparativ cu rivali precum BP, TotalEnergies, Exxon Mobil și Chevron.