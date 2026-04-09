Bursele europene au închis pe verde: creșteri de până la 5%
Piețele bursiere din Europa au încheiat ziua de miercuri în creștere accelerată, pe fondul optimismului generat de detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.
Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a avansat cu aproximativ 3,7%, aproape toate sectoarele fiind pe plus, cu excepția energiei.
Sectorul turismului și agrementului a condus raliul, cu un salt de 7,1%, urmat de industrie (+6,6%) și construcții (+6,2%).
Evoluția principalilor indici europeni
|
Indice bursier
|
Țara
|
Variație
|
Valoare finală
|
CAC 40
|
Franța
|
+4,49%
|
8.263,87
|
FTSE MIB
|
Italia
|
+3,70%
|
47.091,55
|
FTSE 100
|
Marea Britanie
|
+2,51%
|
10.608,88
|
DAX
|
Germania
|
+5,06%
|
24.080,63
|
IBEX 35
|
Spania
|
+3,94%
|
18.132,30
|
STOXX Europe 600
|
Europa
|
+3,88%
|
613,50
Printre companiile cu cele mai mari creșteri s-au numărat Antofagasta, Lufthansa și EasyJet, fiecare cu avansuri de aproximativ 10%.
Sectorul energetic, sub presiune: cazul Shell
Gigantul petrolier Shell a raportat profituri „semnificativ mai mari” din tranzacțiile cu petrol, însă impactul conflictului s-a resimțit în producția de gaze naturale lichefiate.
Aceasta a scăzut de la 948.000 barili echivalent petrol în trimestrul IV 2025 la aproximativ 880.000–920.000 în primele luni din 2026.
„Creşterea puternică a preţurilor energiei ar trebui să sprijine profitul Shell, însă compania are şi o prezenţă operaţională importantă în Orientul Mijlociu, care a fost afectată de conflict”, a declarat Dan Coatsworth, responsabil pentru pieţe la AJ Bell.
Acțiunile Shell listate la Londra au închis în scădere cu 4,7%.
Wall Street reacționează: cea mai bună zi pentru Dow Jones din 2025
Creșteri puternice s-au înregistrat și pe piețele din Statele Unite, după anunțul făcut de Donald Trump privind suspendarea atacurilor asupra Iranului.
Evoluția indicilor americani
|
Indice
|
Variație
|
Valoare finală
|
Dow Jones Industrial Average
|
+2,85%
|
47.909,92
|
S&P 500
|
+2,51%
|
6.782,81
|
Nasdaq Composite
|
+2,80%
|
22.635,00
Aceasta a fost cea mai bună sesiune pentru Dow Jones din aprilie 2025.
Petrolul se prăbușește după anunțul armistițiului
Prețurile petrolului au scăzut abrupt după anunțul privind suspendarea conflictului.
Evoluția petrolului
|
Tip petrol
|
Scădere
|
Preț final
|
WTI (SUA)
|
-16%
|
94,41 $/baril
|
Brent
|
-13%
|
94,75 $/baril
Declinul este unul dintre cele mai mari din ultimii ani, semnalând relaxarea tensiunilor pe piața energiei.
Armistițiul, cheia revenirii piețelor
Anunțul făcut de Donald Trump a stat la baza acestui val de optimism:
„Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Am primit o propunere în zece puncte din partea Iranului şi credem că aceasta reprezintă o bază viabilă pentru negocieri”.
Decizia este condiționată de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global cu energie.
De partea cealaltă, autoritățile de la Teheran au transmis că vor opri operațiunile defensive, în anumite condiții.
„Nu a fost o surpriză foarte mare faptul că a fost anunţată o pauză în conflictul cu Iranul. Piaţa a devenit mult mai bună în a anticipa următoarea mişcare a lui Trump. Îngrijorarea acum este dacă acest interval de două săptămâni, deja familiar, va duce într-adevăr la o rezolvare a situaţiei”, a declarat Jay Woods, strateg-șef la Freedom Capital Markets.
Context tensionat: conflictul nu este complet încheiat
Deși piețele au reacționat pozitiv, situația din regiune rămâne fragilă. În aceeași zi au fost raportate noi atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în mai multe state din Golf.
