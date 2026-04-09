Piețele bursiere din Europa au încheiat ziua de miercuri în creștere accelerată, pe fondul optimismului generat de detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a avansat cu aproximativ 3,7%, aproape toate sectoarele fiind pe plus, cu excepția energiei.

Sectorul turismului și agrementului a condus raliul, cu un salt de 7,1%, urmat de industrie (+6,6%) și construcții (+6,2%).

Indice bursier Țara Variație Valoare finală CAC 40 Franța +4,49% 8.263,87 FTSE MIB Italia +3,70% 47.091,55 FTSE 100 Marea Britanie +2,51% 10.608,88 DAX Germania +5,06% 24.080,63 IBEX 35 Spania +3,94% 18.132,30 STOXX Europe 600 Europa +3,88% 613,50

Printre companiile cu cele mai mari creșteri s-au numărat Antofagasta, Lufthansa și EasyJet, fiecare cu avansuri de aproximativ 10%.

Gigantul petrolier Shell a raportat profituri „semnificativ mai mari” din tranzacțiile cu petrol, însă impactul conflictului s-a resimțit în producția de gaze naturale lichefiate.

Aceasta a scăzut de la 948.000 barili echivalent petrol în trimestrul IV 2025 la aproximativ 880.000–920.000 în primele luni din 2026.

„Creşterea puternică a preţurilor energiei ar trebui să sprijine profitul Shell, însă compania are şi o prezenţă operaţională importantă în Orientul Mijlociu, care a fost afectată de conflict”, a declarat Dan Coatsworth, responsabil pentru pieţe la AJ Bell.

Acțiunile Shell listate la Londra au închis în scădere cu 4,7%.

Creșteri puternice s-au înregistrat și pe piețele din Statele Unite, după anunțul făcut de Donald Trump privind suspendarea atacurilor asupra Iranului.

Evoluția indicilor americani

Indice Variație Valoare finală Dow Jones Industrial Average +2,85% 47.909,92 S&P 500 +2,51% 6.782,81 Nasdaq Composite +2,80% 22.635,00

Aceasta a fost cea mai bună sesiune pentru Dow Jones din aprilie 2025.

Prețurile petrolului au scăzut abrupt după anunțul privind suspendarea conflictului.

Evoluția petrolului

Tip petrol Scădere Preț final WTI (SUA) -16% 94,41 $/baril Brent -13% 94,75 $/baril

Declinul este unul dintre cele mai mari din ultimii ani, semnalând relaxarea tensiunilor pe piața energiei.

Anunțul făcut de Donald Trump a stat la baza acestui val de optimism:

„Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Am primit o propunere în zece puncte din partea Iranului şi credem că aceasta reprezintă o bază viabilă pentru negocieri”.

Decizia este condiționată de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru comerțul global cu energie.

De partea cealaltă, autoritățile de la Teheran au transmis că vor opri operațiunile defensive, în anumite condiții.

„Nu a fost o surpriză foarte mare faptul că a fost anunţată o pauză în conflictul cu Iranul. Piaţa a devenit mult mai bună în a anticipa următoarea mişcare a lui Trump. Îngrijorarea acum este dacă acest interval de două săptămâni, deja familiar, va duce într-adevăr la o rezolvare a situaţiei”, a declarat Jay Woods, strateg-șef la Freedom Capital Markets.

Context tensionat: conflictul nu este complet încheiat

Deși piețele au reacționat pozitiv, situația din regiune rămâne fragilă. În aceeași zi au fost raportate noi atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate în mai multe state din Golf.