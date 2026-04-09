Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că producția internă nu a scăzut de la începutul conflictului din Iran. El a arătat că rafinăriile active din România, Vega, Petromidia Năvodari și Petrobrazi Ploiești, funcționează la capacitate maximă, folosind toate resursele disponibile în prezent.

„În România se produce la maxim cu ceea ce avem deschis astăzi cu Vega, cu Petromidia Năvodari și cu Petrobrazi Ploiești”, a afirmat ministrul Energiei la Digi24.

Potrivit acestuia, nu există motive pentru reducerea producției, în condițiile în care România dispune de o rezervă strategică de aproximativ 2 milioane de metri cubi de petrol și produse petroliere. Ministrul a precizat că țara nu se află într-o situație critică, iar utilizarea rezervelor ar interveni doar în cazul unor întârzieri de aprovizionare de 7 până la 14 zile.

În total, stocurile disponibile ar putea asigura funcționarea pentru aproximativ 45 de zile la nivel național și încă 45 de zile din rezervele existente în afara țării, ceea ce înseamnă o acoperire de până la 90 de zile în caz de nevoie.

„Producția nu a scăzut și nu are motive să scadă pentru că, repet, avem și 2 milioane metri cubi rezervă strategică de petrol și produse petroliere. Nu am intrat încă în situație critică. Doar dacă vom avea anumite întârzieri ale aprovizionării de 7-14 zile, atunci cu anumite cantități vom intra în rezerva strategică, dar doar în situație de criză. Noi avem stocuri la nivel național care să ne asigure funcționare pentru 45 de zile și stocuri în afara țării care să sigure, de asemenea, funcționare pentru alte 45 de zile”, a adăugat el.

Ministrul Energiei a detaliat și structura producției interne. Aproximativ 25% din petrolul rafinat în România provine din producția internă, în timp ce restul de 75% este importat.

El a explicat că există două tipuri de petrol utilizate. Petrolul ușor, extras în România, este procesat la rafinăria Petrobrazi, în timp ce petrolul mai greu, de tip Ural, este folosit în special la Petromidia Năvodari și este importat din Azerbaijan și Kazakhstan.

Totodată, el a menționat că producția internă este deja exploatată la maximum, în special în cazul companiei OMV Petrom, unde peste 95% din capacitatea de extracție este utilizată.

„În momentul de față, România rafinează 25% din petrolul pe care îl rafinează în total, extras din subsolul României. Diferența de 75% este import. Da pentru că vorbim despre două tipologii diferite ale petrolului. Vorbim despre petrol ușor, care este rafinat de către OMV Petrom la rafinăria Petrobrazi și despre petrol tip ural, care are concentrație mai grea, din care se produce mai mult diesel, pe care îl rafinăm la Petromidia Năvodari, pe care îl importăm din Azerbaijan și din Kazakhstan”, a mai precizat Ivan miercuri la Digi24. „Iar cantitatea maximă care poată să fie extrasă astăzi din subsolul României de către OMV Petrom, în proporție de peste 95% se extrage la maxim”, a mai spus ministrul PSD. „Repet, ca în cazul gazelor naturale, avem instalații care pot să scoată o anumită cantitate și se scoate la maxim cât avem astă disponibil în România”, a adăugat el. „Se scoate maxim. Ceea ce poți să accesezi în situații de criză sunt stocurile de rezervă care, așa cum am spus, poți să ajungă până la 90 de zile. Ce avem în țară și în afara țării în situația în care apare vreo întârziere de aprovizionare, ce se întâmplă”, a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul a subliniat că România nu va importa petrol din Federația Rusă, în contextul sancțiunilor internaționale, și că aprovizionarea este asigurată din alte surse externe.

Un alt punct important abordat a fost situația rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești. Ministrul Energiei a explicat că autoritățile române au solicitat sprijinul instituțiilor americane pentru a permite repornirea acesteia, în condițiile sancțiunilor aplicate companiei Lukoil.

„Petrol tip Ural, care poate să fie importat din Federația Rusă, dar asta este interzis și nu vom face asta niciodată. Și din Kazakhstan și Azerebaijan. Avem asigurată sursa de petrol. Am făcut o solicitare către OFAC, Oficiul Internațional al SUA care a venit cu sancțiuni împotriva Lukoil la nivel internațional pentru a excepta rafinăria Petrotel Lukoil și pentru a putea să o repornim”, a declarat Bogdan Ivan.

El a precizat că reluarea activității ar putea dura aproximativ 45 de zile, perioadă necesară pentru recalibrarea instalațiilor și pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță.

„Dar din clipa în care vom avea acea decizie, durează 45 de zile pentru a aduce oamenii, pentru a recalibra toate instalațiile de fluide, pentru a te asigura că funcționează în siguranță și că produce produs petrolier la nivelul la care este dimensionată”, a adăugat el.

Ministrul a arătat că, în eventualitatea repornirii, rafinăria ar funcționa sub supraveghere strictă, astfel încât să fie garantat că nu se utilizează petrol din Rusia și că veniturile generate nu ajung către Federația Rusă.

În acest context, autoritățile urmăresc creșterea producției interne de carburanți, în special motorină și benzină, pentru a asigura stabilitatea pieței interne.