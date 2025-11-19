Bitcoin traversează una dintre cele mai sensibile perioade din acest an, după ce prețul criptomonedei a coborât spre zona de 90.000 de dolari, o corecție de aproximativ 13% în doar câteva zile. Mișcarea abruptă a fost însoțită de lichidări masive ale pozițiilor pe termen lung, depășind 100 de milioane de dolari, ceea ce a accentuat instabilitatea și i-a surprins pe mulți investitori, explică Gracy Chen, CEO al Bitget.

Potrivit acesteia, scăderea rapidă nu reflectă schimbarea trendului pe termen lung, ci slăbiciunea structurală a pieței, generată de un deficit sever de lichiditate. Atât dinamica internă a pieței cripto, cât și contextul macroeconomic – dominat de politici restrictive în SUA – contribuie la această volatilitate.

Fenomenul de „vid de lichiditate” este vizibil în reacțiile extreme ale pieței. Reducerea expunerii la risc de către investitorii mari a dus la o subțiere pronunțată a carnetelor de ordine, astfel că inclusiv ordinele mici reușesc să împingă prețul în jos prin mai multe niveluri de suport.

Bitcoin a coborât sub două repere tehnice majore — media mobilă de 200 de zile și cea de 360 de zile — o situație fără precedent în acest ciclu. Totodată, indicatorul RSI se află în zona 38, aproape de nivelul considerat „supravândut”, dar fără o confirmare a revenirii.

În acest context, piața este dominată mai degrabă de absența cumpărătorilor decât de un val agresiv de vânzări. „Nu există cumpărători”, afirmă Gracy Chen, subliniind că fragilitatea structurii de lichiditate face ca orice tranzacție, oricât de mică, să aibă un impact disproporționat asupra prețului.

Cea mai importantă lecție a acestui ciclu este, potrivit CEO-ului Bitget, că evoluția Bitcoin depinde direct de lichiditatea în dolari. Politicile de înăsprire cantitativă ale Rezervei Federale (QT), randamentele ridicate ale obligațiunilor și diminuarea fluxurilor de capital către active riscante au redus banii disponibili pentru investiții.

Blocajul bugetar din SUA a diminuat suplimentar intrările de capital, iar așteptările unei scăderi a dobânzilor sunt tot mai slabe. Rezultatul: lipsa de lichiditate împinge investitorii departe de cripto.

ETF-urile spot pe Bitcoin confirmă această tendință, înregistrând ieșiri de 800–900 de milioane de dolari pe zi, semn clar că instituțiile devin prudente, explică Chen.

Piața retail, în special cea coreeană, se reorientează accelerat către acțiunile din domeniul tehnologiilor avansate — în special inteligență artificială și semiconductori. Volumele pe bursele cripto din Coreea au scăzut simțitor, în timp ce indicele KOSPI a urcat cu 70% de la începutul anului, atingând maxime istorice.

Investitorii preferă sectoarele cu potențial imediat mai mare, considerând că într-un mediu cu lichiditate redusă, AI este zona cea mai atractivă, nu cripto. Această mișcare nu reprezintă o părăsire a pieței cripto, ci o rotație temporară, până la reapariția unor condiții macro mai favorabile.

Pe termen scurt, volatilitatea ridicată va persista, în lipsa investitorilor mari și a unui flux consistent de capital. Totuși, pe medie și lungă durată, direcția Bitcoin depinde aproape integral de revenirea politicii de relaxare cantitativă (QE) în SUA, moment în care lichiditatea va fi reintrodusă în economie.

Având în vedere datoria publică uriașă, presiunile fiscale, necesarul ridicat de finanțare și posibilele motive politice, un pivot către QE devine tot mai probabil, spune Gracy Chen. Singura necunoscută este momentul în care acest lucru se va întâmpla.

Un prim semnal tehnic al revenirii ar putea fi recuperarea zonei 102.000–103.000 de dolari, însă această mișcare ar fi doar efectul unui climat macroeconomic îmbunătățit, nu motorul principal al unei noi creșteri.

